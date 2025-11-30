Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

FEDAC Manresa presenta el llibre de Joan Surroca amb un acte obert a la comunitat

La proposta va reunir alumnat, professorat, famílies i representants d’entitats com Justícia i Pau i les Germanes

Joan Surroca amb els alumnes

Joan Surroca amb els alumnes / FEDAC

El pati de FEDAC Manresa va acollir el passat 19 de novembre la presentació del llibre Sigues el canvi que vols veure al món, escrit per l’educador, museòleg i polític català Joan Surroca Sens.

L’acte va reunir alumnat, professorat, famílies i representants d’entitats com Justícia i Pau i les Germanes, en un diàleg sobre educació, valors i transformació social.

Durant la conversa, Joan Surroca va reflexionar sobre conceptes clau com la responsabilitat personal com a motor de canvi, el currículum ocult, el treball significatiu, la cultura de la pau i el compromís comunitari.

