FEDAC Manresa presenta el llibre de Joan Surroca amb un acte obert a la comunitat
La proposta va reunir alumnat, professorat, famílies i representants d’entitats com Justícia i Pau i les Germanes
Regió7
Manresa
El pati de FEDAC Manresa va acollir el passat 19 de novembre la presentació del llibre Sigues el canvi que vols veure al món, escrit per l’educador, museòleg i polític català Joan Surroca Sens.
L’acte va reunir alumnat, professorat, famílies i representants d’entitats com Justícia i Pau i les Germanes, en un diàleg sobre educació, valors i transformació social.
Durant la conversa, Joan Surroca va reflexionar sobre conceptes clau com la responsabilitat personal com a motor de canvi, el currículum ocult, el treball significatiu, la cultura de la pau i el compromís comunitari.
