Acció ciutadana
L'Agrupació de Pescadors de Manresa neteja la llera del riu Cardener
Alguns membres de l'entitat van arreplegar una important quantitat de plàstics, pneumàtics, draps i fins i tot alguna llauna encara per obrir
No van ser tots els que esperaven, però els que hi van ser hi eren convençuts. Un petit nombre de membres de l'Agrupació de Pescadors de Manresa van dur a terme ahir una jornada de neteja de la llera del riu Cardener. Tot i que no van ser tots els esperats, no van tenir temps de lamtenar-se, i ràpidament es van arremangar les mànigues. Amb bons ànims i una certa competitivitat per netejar tant com fos possible, els tres voluntaris van desenterrar draps, pneumàtics, plàstics, i fins i tot alguna llauna encara per obrir.
El president de l'agrupació, Simón Concustell, va explicar a aquest diari que "cada any fem una recollida per demostrar que, contràriament al que ens diuen, els pescadors sempre procurem no embrutar i deixar el més net possible allà on anem a pescar". "Fins i tot hi ha moltes vegades que ho deixem més net del que ja ens ho trobem" afegia satisfet.
Malgrat que la poc afluència de membres de l'agrupació no permeti considerar-ho un èxit, Concustell va reafirmar el compromís de l'entitat amb la cura del medi ambient. Prova d'això és que un dels ajudants que va tenir no és pescador i tampoc és de Manresa o la comarca. En Carles Bassa va venir expressament de Barcelona perquè va veure que l'entitat manresana promocionava la neteja, i de fet ja té a l'agenda un altre servei de les mateixes característiques, aquesta vegada, però, serà a Tarragona.
Bassa és consultor mediambiental i ha treballat tota la vida a una empresa especialitzada en material de depuració i potabilització. De fet, ell mateix va ser un dels membres de l'equip encarregat de dimensionar el material tecnològic necessari que precisen la gran majoria de depuradores de l'estat espanyol, entre les quals la que hi ha a Manresa i que enguany celebra quatre dècades d'ençà de la seva entrada en funcionament.
