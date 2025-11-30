Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Penya Ciclista de la Bonavista celebra la cloenda de la temporada

Una norantena de persones es van aplegar al restaurant del Mirador de Montserrat

Regió7

Manresa

La Penya Ciclista Bonavista va celebrar el 23 de novembre el dinar de cloenda de la temporada. Una norantena de persones es van aplegar al Restaurant el Mirador de Montserrat de Santpedor. Com sempre, hi va haver reconeixements a socis, regals i temps per a la tertúlia.

