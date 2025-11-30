El Servei de Dol de la Catalunya central alerta que pot desaparèixer
L'entitat passa per problemes econòmics i ha iniciat una campanya de mecenatge per remuntar
El Servei d’Acompanyament en el Dol de la Catalunya central podria desaparèixer per problemes econòmics. L’entitat, amb Carles Perarnau com a cap visible, ha posat en marxa una campanya de mecenatge adreçat a particulars i també a entitats i empreses, per intentar sostenir el servei. L’entitat dona suport de manera gratuïta a persones que passen per un procés de dol, tant fent acompanyament com donant eines i recursos per fer front a la mort d’un ésser estimat. Es dona la circumstància que l’any passat va celebrar el seu 25è aniversari.
«Estem passant per un mal moment», ha assegurat a Regió7 el mateix Perarnau. «Fins ara hem anat fent, però ara la realitat s’ha complicat». Diverses circumstàncies han fet que l’entitat passi per un mal moment econòmic. Perarnau explica que una empresa funerària no ha renovat l’acord que tenien, i que han fallat algunes subvencions, sobretot d’administracions públiques i d’entitats financeres, amb les quals comptaven. Tot plegat fa que «ens replantegem si podem continuar o no».
Actualment, el servei fa teràpia de grups a la casa Flors Sirera, i acompanyament. Explica que el bagatge dels 25 anys de feina ha fet que rebin moltes derivacions de l’àmbit de la Salut com per exemple d'hospitals, i també d’Educació, però no hi ha retorn econòmic, lamenta. «Podem estar atenent entre 50 i 80 persones a la setmana entre usuaris i professionals que ens demanen ajuda per tenir eines per gestionar moments de dol entre els seus usuaris». El servei presta ajuda a totes les comarques centrals, i alerta que per Nadal el volum de peticions d'ajuda s'incrementa notablement.
Davant aquesta situació el servei ha optat per posar en marxa una campanya de mecenatge. Es pot col·laborar fent donatius. A partir d'un euro al mes, demanen. A la pàgina web de l’entitat s’informa com fer-ho. També ha editat un vídeo demanant ajuda.
