La tómbola solidària i els gegants s’afegeixen a una animada fira de Sant Andreu de Manresa
Aquest diumenge culmina l'activitat firaire que dona el tret de sortida a la campanya de Nadal
Sempre toca, i a més a més es col·labora amb una causa solidària. Aquest diumenge ha fet la seva aparició a la Fira de Sant Andreu de Manresa la tómbola de La Marató que ocupa una bona part de la plaça Neus Català, a Crist Rei. Juntament amb els gegantons, els nans i l’Hereu de Manresa, s’ha afegit a una ja animada fira al centre de la ciutat.
La tómbola ha començat a funcionar cap a 2/4 d’11 d’aquest matí, però fins i tot abans que es posés en marxa ja hi havia gent que feia cua per comprar butlletes. «El fet que la caseta ja estigués muntada dissabte és un reclam, però la gent ja ho sap de cada any», explica el president de Manresa per La Marató, Francesc Sorroche. Efectivament, hi ha hagut cues tot el matí: de gent que compra números, costen quatre euros, i de gent que després recull el que li ha tocat.
La tómbola de La Marató de la Fira de Sant Andreu té diverses peculiaritats. Per una banda, és organitzada per l’esmentada Manresa per La Marató, que està formada per gent procedent de diferents entitats de la ciutat, bona part d’elles de l’àmbit cultural. En aquest fan pinya per un projecte solidari «perquè no tenim prou feina», diuen de broma.
L’altre tret diferencial que li dona caràcter és que tots els premis són donacions de comerços i empreses de Manresa i el territori. Hi ha des de pernils, una bicicleta per a nens -que ja ha tocat a primera hora-, una impressora, lots de Nadal de diferents mides, plantes i flors, safates de fruita, coixins, o una equipació completa del Baxi signada pels jugadors. També del Bàsquet Femení i del Centre d’Esports Manresa.
«Al setembre ja ens posem en marxa per demanar i recollir els regals. Ens reben bé», expliquen Manel Molera i Toni Fargas mentre no paren de vendre números. Recorden que a part de la tómbola solidària, Manresa per la Marató també porta a terme xerrades, el tió solidari que per Santa Llúcia serà a la plaça Major o bé la Cursa per la Vida que se celebrarà el diumenge 14 de desembre al Parc de l’Agulla.
La Fira de Sant Andreu també ha tingut avui el privilegi de rebre la visita dels gegants de Manresa. L’Hereu, els gegantons i els nans, s’han passejat pel passeig de Pere III i el seu entorn.
La fira se celebra al llarg de tot el Passeig.
Al primer tram hi ha parades d’artesans i comerciants. Al segon tram la de jocs recreatius mentre que als Trullols hi ha les atraccions de fira. A la plaça de les Oques hi ha exposició i venda de vehicles de segona mà.
