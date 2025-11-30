Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Accident d’un autobús urbà a Manresa: topada amb un cotxe davant les cotxeres

El xoc no ha deixat ferits i el bus anava sense passatgers

El turisme i l'autobús implicats en l'accident a Manresa

El turisme i l'autobús implicats en l'accident a Manresa / ARXIU PARTICULAR

Jordi Morros

Jordi Morros

Manresa

Un autobús del servei urbà de Manresa i un turisme han topat a primera hora de la tarda a l’avinguda dels Dolors de la capital del Bages, just al davant de les cotxeres on aparquen els busos urbans. No hi ha hagut ferits.

L’autobús anava buit, i al frontal del vehicle on s’informa de la línia que cobreix i el seu destí, s’hi podia llegir que estava fora de servei.

El trànsit en aquest tram de l'avinguda dels Dolors s'ha hagut de taller

El trànsit en aquest tram de l'avinguda dels Dolors s'ha hagut de taller / ARXIU PARTICULAR

L’accident ha mobilitzat bombers i cossos de seguretat i d’emergències. Els bombers han enviat dus dotacions, encara que finalment només ha actuat una. En un primer moment només ha fet falta atendre el conductor del turisme que, segons fonts dels cossos de salvament, estava una mica atordit.

Tal com es pot apreciar a les imatges, els bombers han hagut de manipular la porta del conductor per treure’l del vehicle, que és on s'hauria produït la topada. L'autobús ha quedat danyat a la part inferior esquerra del davant.

Els bombers observen el turims imlicat en l'accident

Els bombers observen el turisme implicat en l'accident / POL VILÀ

L'accident ha obligat a tallar el trànsit en aquest tram de l'avinguda dels Dolors fins que no s'han pogut enretirar els vehicles sinistrats.

