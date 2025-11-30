Accident d’un autobús urbà a Manresa: topada amb un cotxe davant les cotxeres
El xoc no ha deixat ferits i el bus anava sense passatgers
Un autobús del servei urbà de Manresa i un turisme han topat a primera hora de la tarda a l’avinguda dels Dolors de la capital del Bages, just al davant de les cotxeres on aparquen els busos urbans. No hi ha hagut ferits.
L’autobús anava buit, i al frontal del vehicle on s’informa de la línia que cobreix i el seu destí, s’hi podia llegir que estava fora de servei.
L’accident ha mobilitzat bombers i cossos de seguretat i d’emergències. Els bombers han enviat dus dotacions, encara que finalment només ha actuat una. En un primer moment només ha fet falta atendre el conductor del turisme que, segons fonts dels cossos de salvament, estava una mica atordit.
Tal com es pot apreciar a les imatges, els bombers han hagut de manipular la porta del conductor per treure’l del vehicle, que és on s'hauria produït la topada. L'autobús ha quedat danyat a la part inferior esquerra del davant.
L'accident ha obligat a tallar el trànsit en aquest tram de l'avinguda dels Dolors fins que no s'han pogut enretirar els vehicles sinistrats.
