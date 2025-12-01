Així van quedar el bus i el cotxe implicats en l'accident a l'avinguda dels Dolors de Manresa
El conductor de l'autobús estava maniobrant per entrar a les cotxeres quan va produir-se el xoc
Un autobús del servei urbà de Manresa i un turisme van topar dissabte a primera hora de la tarda a l’avinguda dels Dolors de la capital del Bages. Segons ha pogut saber Regió7, el conductor del bus estava maniobrant per entrar a les cotxeres quan va xocar lateralment amb el cotxe. Els dos vehicles van quedar visiblement afectats.
En el moment de l'accident, l’autobús anava buit, i al frontal del vehicle on s’informa de la línia que cobreix i el seu destí, s’hi podia llegir que estava fora de servei. S'acostava al punt d'estacionament municipal d'autobusos quan, en intentar encarar el vehicle per accedir-hi, es va produir l'accident. La part més afectada del bus va ser la porta d'accés i el para-xocs davanter, que va quedar despenjat. L'impacte va fer saltar els airbags i va destrossar la porta del conductor.
L’accident va mobilitzar els bombers i cossos de seguretat i d’emergències. Els bombers hi van enviar dues dotacions, encara que finalment només ha actuat una. En un primer moment només va fer falta atendre el conductor del turisme que, segons fonts dels cossos de salvament, estava una mica atordit. Posteriorment, es va optar per traslladar-lo a Sant Joan de Déu. Es tracta d'un veí de Manresa de 35 anys. El conductor de l'autobús, també veí de Manresa i de 30 anys, va resultar il·lès. La Policia Local de Manresa va dur a terme proves d'alcoholèmia i estupefaents als conductors implicats en l'accident i en els dos casos el resultat ha sigut negatiu.
Tal com es pot apreciar a les imatges, els bombers van haver de manipular la porta del conductor del turisme per treure’l del vehicle. Al lateral del conductor és on s'ha produït la topada. L'autobús va quedar danyat a la part inferior esquerra del davant.
- Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
- Cinc hospitalitzats per inhalació de fum en l'incendi d'un pis a la plaça Onze de Setembre de Manresa
- S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina
- Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d’SMS al dia per a ciberestafes
- Saps quin és el sou de l'alcalde del teu municipi?
- Multen un ancià de 75 anys després de 50 anys conduint sense carnet: “Mai m’ha passat res”
- Radiografia de la mobilitat a Montserrat: gairebé dos de cada tres visitants hi arriba per carretera
- Accident d’un autobús urbà a Manresa amb un ferit: topada amb un turisme davant les cotxeres