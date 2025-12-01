La Confraria dels Favets i la Seu de Manresa anuncien la Festa de la Puríssima, que es remunta a 536 anys enrere
Diumenge se celebrarà la passada de la bandera en un llargíssim recorregut pel Centre Històric
L'endemà al matí es farà una processó per l’interior de la basílica, fixada pels Consellers de la Ciutat el 1662
A la tarda, tindrà lloc la processó exterior per carrers del Barri Antic amb la imatge de la Immaculada
La Reial Confraria de la Puríssima Concepció de Maria, coneguda popularment com la Confraria dels Favets, que aquest desembre celebra el 536è aniversari, organitza un any més la tradicional Festa de la Puríssima a la basílica de Santa Maria de la Seu de Manresa.
Amb una trajectòria que es remunta a 1489, aquesta festa és un testimoni de la permanència d’unes tradicions que giren entorn de la devoció a la Verge Maria, preservades al llarg de segles malgrat les dificultats històriques. És per això que Reial Confraria de la Puríssima Concepció de Maria, en col·laboració amb la Parròquia de la Seu de Manresa i amb l’Associació dels Amics de la Seu, ha programat els tradicionals actes de la Festa de la Puríssima que combinen culte (novena, missa), patrimoni (visita guiada) i cultura popular (processó, passada de la bandera...).
Els primers actes de la Festa de la Puríssima tindran lloc del 29 de novembre al 7 de desembre, a la Capella dels Favets. Cada tarda, a 2/4 de 7, s’hi celebrarà el rosari, la novena i el cant dels Goigs de la Immaculada; seguits de la missa, a les 7 de la tarda.
El dissabte 6 de desembre, a 2/4 de 12 del migdia, s’oferirà una visita guiada a la Capella dels Favets i a diversos espais emblemàtics de la basílica a càrrec de l’Associació Amics de la Seu. L’activitat requereix reserva prèvia (gestio@seudemanresa.cat o 93 872 15 12) i té un cost de 7 euros per persona.
La Passada de la bandera
El diumenge 7 de desembre, a partir de les 10 del matí, se celebrarà la tradicional Passada de la bandera de la Puríssima, que recorrerà els carrers del centre de Manresa amb sortida des de la basílica i que comptarà amb la participació de l'Hereu i la Pubilla de Manresa, els Trabucaires i el Pubillatge del Casal Cultural Dansaires Manresans, la Banda Pérez and Karson de Manresa i el Pubillatge de les Caramelles i el Pont Llarg de Manresa 2025. L'itinerari de la passada serà el següent: Baixada de la Seu, Santa Llúcia, plaça de Sant Ignasi, les Escodines, Sant Bartomeu, Nou de Santa Clara, Sant Maurici, Sant Magí, plaça del Pare Oriol, Viladordis, Via de Sant Ignasi, plaça del Remei, Remei de Dalt, plaça de l'Hospital, Sant Andreu, plaça dels Drets, Joc de la Pilota, Carme, plaça dels Infants, Muralla del Carme, plaça de Sant Domènec, Born, Plana de l'Om, Sant Miquel, plaça Major, Baixada del Pòpul, Santa Llucía, Baixada de la Seu.
Processó interior i exterior
Finalment, el dilluns 8 de desembre, dia central de la festa, s’iniciarà amb la missa solemne a les 11 del matí, presidida per mossèn Manel López Ceballos, rector de les parròquies de Sant Sadurní de Salelles i de la Mare de Déu del Roser del barri del Xup, i capellà custodi del Santuari de Joncadella, i amb l’acompanyament musical de la Capella de Música de la Seu. En acabar, hi haurà una processó per l’interior de la basílica, establerta pels Consellers de la Ciutat l'any 1662, seguida de la signatura del llibre d’honor i uns salves d'honor a l'exterior de la Seu dels Trabucaires de Manresa.
A la tarda, a les 5, es durà a terme la processó exterior amb la imatge de la Immaculada, el penó i la bandera, que recorrerà el Centre Històric i en la qual pot participar tothom qui ho desitgi (658 40 34 63). El recorregut serà el següent: Baixada de la Seu, Vallfonollosa, plaça d'en Creus, Les Piques, plaça Llisach, passeig de la República, Talamanca, Vilanova, Plana de l'Om, passeig de la República, plaça Llisach, les Piques, plaça d'en Creus, Vallfonollosa i Baixada de la Seu.
Tots els actes estan oberts a tothom.
El programa detallat
Fins al 7 de desembre
A la capella de la Puríssima (claustre de la Seu).
- 18.30 h: Novena. Rosari, novena i cant dels Goigs de la Immaculada
- 19.00 h: Missa.
Dissabte, 6 de desembre
- 11.30 h: Visita guiada a la Capella dels Favets i altres espais de la Seu. Visita guiada a la capella dels Favets i a altres espais de la Seu com la basílica, l’Espai Oliba i la primera coberta. Guiatge a càrrec de l’Associació Amics de la Seu.
- Cal reserva prèvia a: gestio@seudemanresa.cat o al (93) 872 15 12. Preu: 7 €/persona.
Diumenge, 7 de desembre
- 10.00 h: Tradicional passada. Passada de la bandera de la Puríssima pels carrers de la ciutat des de la Basílica de la Seu.
- Participants i recorregut al programa.
Dilluns, 8 de desembre
- 11.00 h: Missa solemne. Presidida pel Dr. Mn. Manel López Ceballos, rector de Sant Sadurní de Salelles, de la Mare de Déu del Xup i del Santuari de Joncadella.
- Amb l’acompanyament de la Capella de Música de la Seu, dirigida per Joel Díaz. A continuació: Processó a per l’interior de la basílica, firma del llibre d’honor i actuació dels Trabucaires de Manresa.
- 17.00 h: Processó. Processó amb la imatge de la Immaculada, el penó i la bandera pels carrers del centre històric. Per participar, cal trucar al 658 40 34 63 (Xavier Belmonte).
- Recorregut al programa.
Horaris de visita
- Dissabte 6: de 10.30 h a 14 h i de 17 h a 19 h
- Diumenge 7: de 12 h a 14 h i de 17 h a 19 h
- Dilluns 8: de 12 h a 14 h (tarda tancat a visites per processó)
Festa de Santa Llúcia
Al marge de la Festa de la Puríssima, aquest divendres, 5 de desembre, a les 8 del vespre, es projectarà la pel·lícula Kit de santidad al Casal de l'Església. El dissabte 13 de desembre tindrà lloc la Festa de Santa Llúcia. De 9 del matí a 8 del vespre, es farà l'ofrena de Santa Llúcia al claustre de la Seu; a les 11 del matí, missa de Santa Llúcia a la Seu; de 12 a 1 del migdia, concert a càrrec dels alumnes del Conservatori al claustre de la Seu; a les 6 de la tarda, cantada de nadales i a les 8 del vespre, recital de poesia nadalenca a càrrec de la Companyia Els Carlins a la Sala Gòtica.
