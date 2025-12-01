Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Desactivades aquesta setmana a Manresa les fotomultes de Sobrerroca per obres al sector

Tall de trànsit en el tram entre la plaça del Carme i el carrer Joc de la Pilota

Càmera del sistema de control d'accés amb fotomultes a Sobrerroca

Càmera del sistema de control d'accés amb fotomultes a Sobrerroca / Arxiu/Mireia Arso

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

Aquest dilluns 1 de desembre han començat els treballs de reparació de les peces del paviment del carrer del Carme del Centre Històric de Manresa. A causa d'aquestes obres, els vehicles que circulin pel carrer Sobrerroca no podran girar a passatge Amics i hauran de continuar en direcció a Plaça Major, sortint per la Baixada del Pòpul. Es permetrà el pas mitjançant el sistema de control d'accés, les populars fotomultes.

El tram del carrer del Carme comprès entre la plaça del Carme i el carrer Joc de la Pilota estarà tallat al trànsit de vehicles.

Accés restringit

L'accés de vehicles a Passatge Amics des del carrer Sobrerroca quedarà restringit, excepte per als veïns que es dirigeixin a la plaça del Carme i la plaça Milcentenari.

Es modificarà el sentit de circulació del carrer Cap del Rec per permetre que els vehicles que surtin de la plaça del Carme es dirigeixin cap a plaça Major i Baixada del Pòpul.

Es preveu que el trànsit habitual pel carrer del Carme es restableixi el divendres 5 de desembre a la tarda.

Aquests treballs s’emmarquen dins les tasques de substitució anuals de les rajoles en mal estat als carrers del Centre Històric i el passeig de Pere III.

TEMES

  1. Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
  2. Cinc hospitalitzats per inhalació de fum en l'incendi d'un pis a la plaça Onze de Setembre de Manresa
  3. S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina
  4. Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d’SMS al dia per a ciberestafes
  5. Saps quin és el sou de l'alcalde del teu municipi?
  6. Multen un ancià de 75 anys després de 50 anys conduint sense carnet: “Mai m’ha passat res”
  7. Radiografia de la mobilitat a Montserrat: gairebé dos de cada tres visitants hi arriba per carretera
  8. Accident d’un autobús urbà a Manresa amb un ferit: topada amb un turisme davant les cotxeres

Noves ajudes del Govern per la neteja de la neu

Noves ajudes del Govern per la neteja de la neu

CCOO Anoia denuncia a Inspecció de Treball la manca de calefacció a l’Institut Joan Mercader

CCOO Anoia denuncia a Inspecció de Treball la manca de calefacció a l’Institut Joan Mercader

Mor en impactar contra una vaca a Moià: el conductor del quad fuig i s'entrega hores més tard anant drogat

Mor en impactar contra una vaca a Moià: el conductor del quad fuig i s'entrega hores més tard anant drogat

Així serà l'Hivernacle Cultural al Parc Central d'Igualada

Així serà l'Hivernacle Cultural al Parc Central d'Igualada

La Maquinista posa unes màquines expenedores de projectes solidaris, cinc dels quals de la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa

La Maquinista posa unes màquines expenedores de projectes solidaris, cinc dels quals de la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa

Suport de l'Exèrcit per frenar la pesta porcina en un context de tensió a la regió central i preocupació per l'impacte en les exportacions

Suport de l'Exèrcit per frenar la pesta porcina en un context de tensió a la regió central i preocupació per l'impacte en les exportacions

La UBIC i Viu Manresa impulsen una campanya de Nadal per reforçar el comerç de proximitat

La UBIC i Viu Manresa impulsen una campanya de Nadal per reforçar el comerç de proximitat

Roger Mas: "La gent de Sud-Amèrica rep el català amb naturalitat, curiositat i sense prejudicis"

Roger Mas: "La gent de Sud-Amèrica rep el català amb naturalitat, curiositat i sense prejudicis"
Tracking Pixel Contents