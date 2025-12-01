Desactivades aquesta setmana a Manresa les fotomultes de Sobrerroca per obres al sector
Tall de trànsit en el tram entre la plaça del Carme i el carrer Joc de la Pilota
Aquest dilluns 1 de desembre han començat els treballs de reparació de les peces del paviment del carrer del Carme del Centre Històric de Manresa. A causa d'aquestes obres, els vehicles que circulin pel carrer Sobrerroca no podran girar a passatge Amics i hauran de continuar en direcció a Plaça Major, sortint per la Baixada del Pòpul. Es permetrà el pas mitjançant el sistema de control d'accés, les populars fotomultes.
El tram del carrer del Carme comprès entre la plaça del Carme i el carrer Joc de la Pilota estarà tallat al trànsit de vehicles.
Accés restringit
L'accés de vehicles a Passatge Amics des del carrer Sobrerroca quedarà restringit, excepte per als veïns que es dirigeixin a la plaça del Carme i la plaça Milcentenari.
Es modificarà el sentit de circulació del carrer Cap del Rec per permetre que els vehicles que surtin de la plaça del Carme es dirigeixin cap a plaça Major i Baixada del Pòpul.
Es preveu que el trànsit habitual pel carrer del Carme es restableixi el divendres 5 de desembre a la tarda.
Aquests treballs s’emmarquen dins les tasques de substitució anuals de les rajoles en mal estat als carrers del Centre Històric i el passeig de Pere III.
