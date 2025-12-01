Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Detenen una dona per agredir el seu fill de set anys i a una dona que li ha plantat cara en plena via pública a Manresa

La dona que ha recriminat l'acció violenta a la mare ha acabat amb lesions lleus després que també l'hagi agredit

El menor, que no presentava cap ferida, ha estat portat al seu centre escolar per una patrulla dels Mossos de paisà

La dona ha estat detinguda el matí d'aquest dilluns

La dona ha estat detinguda el matí d'aquest dilluns / Mossos d'Esquadra

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Una dona ha estat detinguda a Manresa per agredir al seu fill de set anys en plena via pública. Els fets han tingut lloc el matí d'aquest dilluns al carrer Joc de la Pilota, quan la mare estava portant el menor a l'escola. En presenciar l'agressió, una altra dona que es trobava al mateix lloc se li ha encarat i li ha recriminat l'actitud violenta cap a l'infant i, en conseqüència, també l'ha acabat agredint. Els Mossos d'Esquadra han arrestat l'agressora, de 35 anys, per un delicte de violència en l'àmbit de la llar i el menor ha acabat sent portat al centre escolar per agents de paisà.

La policia catalana ha rebut l'avís pels volts de 3/4 de 9, just quan la dona que ha plantat cara a la mare ha alertat els cossos de seguretat. De seguida, l'arrestada s'ha llençat a sobre seu per agredir-la amb força. En pocs minuts, han arribat els agents, que han agafat declaració de la víctima i han detingut la mare. A conseqüència, la testimoni ha estat evacuada a l'hospital de Manresa amb lesions lleus.

Del menor, que no presentava ferides causades per l'agressió, se n'han ocupat agents dels Mossos de paisà, que l'han acostat fins al seu centre escolar perquè continués amb la seva rutina.

