Què farà Sergi Perramon a les eleccions de 2027?
El president del grup municipal del Front Nacional desvelarà la incògnita del seu futur
Regió7
Manresa
L'entrada del Front Nacional a l'Ajuntament de Manresa amb Sergi Perramon al capdavant ha estat una de les novetats del mandat. Fa 1 any va anunciar la creació d'un partit per passar pàgina del Front Nacional i fins ara s'ha mantingut la incògnita sobre el seu futur polític.
Per tal d'aclarir quin serà, ha anunciat una presentació pública convocada amb el títol de "Què farà Sergi Perramon a les eleccions municipals de 2027?".
Serà el dijous 4 de desembre, a les 7 de la tarda, al Cafè-teatre El Voilà! (Carrer del Cós, 74).
Per motius d’organització, s’agrairà confirmar assistència.
- Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
- Cinc hospitalitzats per inhalació de fum en l'incendi d'un pis a la plaça Onze de Setembre de Manresa
- S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina
- Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d’SMS al dia per a ciberestafes
- Saps quin és el sou de l'alcalde del teu municipi?
- Multen un ancià de 75 anys després de 50 anys conduint sense carnet: “Mai m’ha passat res”
- Radiografia de la mobilitat a Montserrat: gairebé dos de cada tres visitants hi arriba per carretera
- Accident d’un autobús urbà a Manresa amb un ferit: topada amb un turisme davant les cotxeres