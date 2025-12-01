Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Què farà Sergi Perramon a les eleccions de 2027?

El president del grup municipal del Front Nacional desvelarà la incògnita del seu futur

Sergi Perramon

Sergi Perramon / Arxiu Particular

Regió7

Manresa

L'entrada del Front Nacional a l'Ajuntament de Manresa amb Sergi Perramon al capdavant ha estat una de les novetats del mandat. Fa 1 any va anunciar la creació d'un partit per passar pàgina del Front Nacional i fins ara s'ha mantingut la incògnita sobre el seu futur polític.

Per tal d'aclarir quin serà, ha anunciat una presentació pública convocada amb el títol de "Què farà Sergi Perramon a les eleccions municipals de 2027?".

Serà el dijous 4 de desembre, a les 7 de la tarda, al Cafè-teatre El Voilà! (Carrer del Cós, 74).

Per motius d’organització, s’agrairà confirmar assistència.

