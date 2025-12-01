A Manresa es denuncia un delicte sexual cada setmana
Els casos s'han incrementat en un 25% respecte a l'any passat a la capital bagenca i la meitat involucren la penetració
Igualada és la ciutat amb més de 20.000 habitants de la regió que cobreix Regió7 on les violacions s'han incrementat més
Un delicte sexual per setmana de mitjana. Aquesta és la xifra que ha registrat Manresa en els nou primers mesos d'aquest 2025. Fins a l'últim dia de setembre, a la capital bagenca hi ha hagut 44 casos, una xifra que s'ha incrementat un 25% respecte a les dades del mateix període de l'any anterior, quan en van tenir lloc 35, segons el balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior. Del total, 23 van ser violacions.
Manresa és la ciutat amb més de 20.000 habitants del territori que cobreix Regió7 on s'han registrat més delictes sexuals. I, tot i això, no és on el municipi on més s'han incrementat, ja que en termes d'augment percentualsla superen Igualada i Olesa de Montserrat.
A la capital de l'Anoia han tingut lloc 27 delictes contra la llibertat sexual fins a aquest setembre, un 80% més que l'any passat. Això es deu al fet que en els primers nou mesos del 2024 se'n van denunciar una quinzena. Dels 27 casos d'enguany, set responen a agressions sexuals amb penetració.
A Olesa també hi ha hagut un incrementat percentualment rellevant, d0un 33%. Tot i això, la diferència numerica és destacablement menor, ja que han passat de tres a quatre en un any.
Per contra, als altres dos municipis de més de 20.000 habitants que cobreix aquest diari, Martorell i Esparreguera, els casos han disminuït. En el primer cas, han passat de 16 a 12 i en el segon, de quatre a tres.
