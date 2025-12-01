Manuel Salvador Muñoz, un perrruquer caní amb botiga a Manresa, obté la plata en un concurs europeu
El premiat regenta un establiment al carrer de Sant Cristòfol de Manresa, Gos & Roll
Manresa
L’especialista en perruqueria canina Manuel Salvador Muñoz Ruiz, que té un establiment al carrer de Sant Cristòfol de Manresa, Gos & Roll, va aconseguir la medalla de plata en el campionat Artero Grooming Slam 2025, el concurs de perruqueria canina més important d’Europa. Muñoz és un apassionat dels gossos i té una botiga on ofereix serveis de perruqueria i higiene per a quissos. Va néixer a Calzada de Calatrava, Ciudad Real, actualment viu a Sallent, i fa vuit anys que va venir a Catalunya. «Vaig fer tota la formació i la primera feina em va sortir a Moià. Vaig arrelar i ja em vaig quedar», va explicar en una entrevista amb aquest diari.
