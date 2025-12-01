La Maquinista posa unes màquines expenedores de projectes solidaris, cinc dels quals de la Fundació del Convent de Santa Clara de Manresa
En lloc de comprar un producte, cal escollir una causa local i el pagament amb la targeta es converteix en una donació íntegra per a l'entitat social que la lidera
Entre els projectes a escollir en les Giving Machines fins al 6 de gener vinent n'hi ha liderats per sor Lucía
Regió7/G.C.
La primera instal·lació a l'estat espanyol de les Giving Machines ja funciona a Westfield La Maquinista de Barcelona. Són màquines expenedores molt particulars: en lloc de comprar un producte, cal escollir una causa social local i la “compra” es converteix en una donació íntegra per a l'entitat que la lidera de les diferents ciutats on es portin a terme. Entre les que inclou n'hi ha de la Fundació del Convent de Santa Clara, que hi participa amb cinc projectes solidaris destinats a famílies i infants en situació de vulnerabilitat.
A més, aquesta iniciativa està promoguda per l’Església de Jesucrist dels Sants dels Darrers Dies (mormons), que treballen activament en el Grup de Diàleg Interreligiós de Manresa i que col·laboren a Manresa amb diversos projectes de la Fundació del Convent de Santa Clara.
La fundació, liderada per sor Lucía Caram, que lluita per fer front a la manca de recursos essencials en què es troben molts ciutadans, formarà part de la Màquina Solidària permetent que qualsevol persona, amb un gest senzill, financi necessitats molt concretes que transformen el dia a dia de nens, nenes i famílies senceres.
Els 5 projectes de Manresa
- Hort familiar. Suport per posar en marxa petits horts que milloren l’autonomia alimentària i fomenten hàbits saludables.
- Kit de nounat. Paquet bàsic amb bolquers, roba i estris imprescindibles per als primers mesos de vida.
- Tractament dental. Cobertura de visites, neteges o intervencions bàsiques per als més petits.
- Vacances d’estiu. Perquè nens i nenes puguin accedir a activitats que, per la seva situació de vulnerabilitat, mai podrien viure.
- Motxilla escolar. Perquè cap menor es quedi sense aprendre en una etapa fonamental.
Amb cada targeta triada, el 100% de l’import va destinat a l’entitat; no hi ha comissions. Transparència total i ajuda immediata.
Com funciona
- Acosta’t a les Màquines Solidàries de Westfield La Maquinista.
- Tria la targeta-projecte amb què vols col·laborar.
- Paga amb targeta l’ajuda solidària.
La iniciativa estarà activa fins al 6 de gener.
Un gest que es multiplica
La proposta converteix la solidaritat en quelcom visible i compartible: és fàcil d’explicar, de regalar i de replicar amb amics o família. I, sobretot, permet que la ciutadania doni suport a projectes locals contrastats com els de la Fundació del Convent de Santa Clara, amb impacte directe i proper.
- On: Westfield La Maquinista, accés 1 (al costat de l’arbre de Nadal)
- Quan: del 28 de novembre al 6 de gener
- Què cal portar: només la teva targeta. L’ajuda la poses tu.
- Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
- Cinc hospitalitzats per inhalació de fum en l'incendi d'un pis a la plaça Onze de Setembre de Manresa
- S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina
- Desmantellen una granja de mòbils que enviava 2,5 milions d’SMS al dia per a ciberestafes
- Saps quin és el sou de l'alcalde del teu municipi?
- Multen un ancià de 75 anys després de 50 anys conduint sense carnet: “Mai m’ha passat res”
- Radiografia de la mobilitat a Montserrat: gairebé dos de cada tres visitants hi arriba per carretera
- Accident d’un autobús urbà a Manresa amb un ferit: topada amb un turisme davant les cotxeres