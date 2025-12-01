Tasses amb paraules genuïnament manresanes com a regal de Nadal
S'hi trobarà l'explicació de Pipiripip, Torreta, Bou, Relleus, Postada, Racó, Baleiar, Punxir i Bogor
L’Ajuntament de Manresa presenta una nova proposta de regal de Nadal que vol posar en valor la riquesa del parlar local de la ciutat. Es tracta de les tasses d’El Parlar de Manresa, una edició especial vinculada al llibre homònim de Jaume Puig Ibáñez, publicat el setembre passat i impulsat pel consistori en el marc del Pla Estratègic per a la Llengua, presentat el 30 de setembre al Museu de Manresa – Museu Nacional del Barroc de Catalunya.
Aquestes tasses, que incorporen paraules i expressions genuïnament manresanes, neixen amb la voluntat de donar continuïtat al projecte de difusió del patrimoni lingüístic de la ciutat, i es converteixen així en una proposta original, cultural i molt pròpia per a les festes nadalenques.
Les tasses es posaran a la venda pròximament, coincidint amb la campanya de Nadal. Durant les festes, tant el Tió com els Reis d’Orient tindran l’oportunitat d’obsequiar els manresans amb un detall que combina cultura, història i quotidianitat. Les tasses i el llibre d’El Parlar de Manresa ofereixen una manera atractiva de celebrar i mantenir viu el vocabulari autòcton de la capital del Bages.
El llibre té un preu de 18 € i cada tassa es ven per 6 € i el punt de compra és l’Oficina de Turisme de Manresa, a la plaça Major, 20.
Les tasses presenten un disseny net i divulgatiu: cada peça inclou la transcripció fonètica, la definició i un exemple d’ús de paraules pròpies del parlar manresà. Es comercialitzen en tres models diferents: el primer recull Pipiripip, Torreta i Bou; el segon, Relleus, Postada i Racó; i el tercer, Baleiar, Punxir i Bogor.
Els mots s’han seleccionat per la seva representativitat i singularitat, amb la voluntat de despertar curiositat i generar converses al voltant de la parla local
El Parlar de Manresa, un patrimoni viu
L’aposta per aquestes tasses deriva de l’èxit i la bona acollida del llibre El Parlar de Manresa, publicat el setembre de 2024. L’obra és el resultat d’un treball exhaustiu que analitza i documenta els trets més característics del parlar manresà, tant des del punt de vista fonètic com morfològic, sintàctic, lèxic i fraseològic.
El llibre s’estructura en quatre grans blocs. El primer ofereix una introducció contextualitzadora sobre la història i la realitat sociolingüística de Manresa. El segon presenta l’estudi fonètic, amb els trets distintius de la pronúncia local. El tercer aborda l’anàlisi morfològica i sintàctica, centrada en formes i construccions pròpies. I el quart recull el lèxic i la fraseologia, organitzats en quinze camps semàntics que van del cos humà a la meteorologia, la vida domèstica, la gastronomia, el món agrícola, la fauna, l’oli o el vi.
A més, el volum incorpora un glossari de butxaca amb un centenar de mots, pensat per facilitar consultes ràpides i estimular l’interès pels parlars locals.
Amb la creació i comercialització d’aquestes tasses, l’Ajuntament de Manresa reafirma el seu compromís amb la promoció de la llengua catalana i la preservació dels seus parlars locals. La proposta s’emmarca dins les accions del Pla Estratègic per a la Llengua, que té per objectiu reforçar l’ús social del català, impulsar la transmissió intergeneracional i visibilitzar la diversitat dialectal del territori.
