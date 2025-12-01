Tractament a 650 pins i cedres de Manresa per combatre la processionària i a cent xiprers per un fong que els asseca
L'Ajuntament informa que l'operació es farà entre dilluns i dijous d'aquesta setmana, de nit i matinada, i demana als veïns que tanquin portes i finestres
En el cas de la processionària, recentment s'ha realitzat un tractament alternatiu consistent a injectar insecticida directament al tronc, però té un cost molt elevat
Aquesta setmana, entre avui dilluns i el dijous 4 de desembre, es durà a terme un tractament fitosanitari per combatre la processionària en 650 pins i cedres repartits per diferents àrees de Manresa. També es tractarà l'assecada d'un centenar de xiprers a causa d'un fong al cementiri municipal i a l'ermita de Sant Crist del Guix.
El tractament, que es realitzarà entre les 11 de la nit i les 5 de la matinada, s'aplicarà amb un equip atomitzador per minimitzar les molèsties als veïns. La Unitat de Parcs i Jardins de l'Ajuntament, responsable de l'actuació, recomana als residents tancar portes i finestres, retirar animals domèstics, aliments i objectes dels balcons, i evitar passar sota la màquina aplicadora durant l'operació.
Els espais afectats per la processionària:
- Diversos espais verds de la Font dels Capellans.
- Diversos espais en l’àmbit del carrer Josep Esteve i altres zones del barri de la Balconada.
- Diversos espais del barri de Cal Gravat, carrers Pablo Picasso, Puig i Cadafalch i la carretera del Pont de Vilomara.
- Barri de Sant Pau, sota el camp de futbol vell.
- Talús d’entrada al sector Verge de les Neus.
- Talussos del Puigberenguer, àmbit del camp de futbol i escola, talús del carrer Núria i passatge del carrer Verge de les Angusties fins al turó del Puigberenguer, del barri de la Mion.
- Parc de la Font del Gat (carrers de Dante i carrer de l'Abat Oliba) i espai del carrer de la Font del Gat amb el carrer de Rosselló.
- Diversos espais del barri del Xup, parc infantil, perímetre de l’escola i altres.
- Carretera de Sant Joan davant de la zona esportiva del Congost.
- Parc de Puigterrà.
Els espais afectats per l’assecada dels xiprers:
- Cementiri municipal.
- Ermita de Sant Crist Salvador (el Guix).
Actuacions alternatives
Per evitar problemes futurs amb la processionària, recentment s'han realitzat tractaments amb endoteràpia, injectant insecticida directament al tronc sense dispersió a l'aire. Aquest mètode s'ha aplicat especialment en espais sensibles, com escoles i llars d’infants. No obstant això, a causa del seu elevat cost, s'utilitzaran polvoritzacions als espais amb molts exemplars.
L'Ajuntament també està impulsant la instal·lació de caixes niu per a ocells i ratpenats que s'alimenten d’erugues i papallones per controlar la població de processionària de manera natural. Així mateix, és necessari el tractament fitosanitari preventiu dels xiprers del cementiri per evitar l'assecada imminent causada per un fong present.
Per a més informació, podeu trucar al 010 (cost segons operadora), al telèfon gratuït 93 878 23 01 o enviar un WhatsApp al 644 069 801.
