La UBIC i Viu Manresa impulsen una campanya de Nadal per reforçar el comerç de proximitat
Vol recordar que comprar a la ciutat aporta un valor afegit que va més enllà del propi producte
Regió7
La Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa (UBIC) i Viu Manresa, revista local dedicada a donar visibilitat als comerços de la ciutat i de la comarca, han presentat la campanya “Aquest Nadal, jo visc el comerç local”, una iniciativa que posa el focus en la importància del comerç de proximitat durant una de les èpoques de consum més rellevants de l’any.
La campanya, que reivindica el valor de l’experiència i la proximitat, ja es pot veure a diferents punts de la ciutat i a través de materials gràfics, vol recordar que comprar a Manresa aporta un valor afegit que va més enllà del producte. El missatge principal destaca allò que diferencia el comerç de proximitat: assessorament professional i proper, coneixement directe i expert del producte, tracte personalitzat i humà, confiança i relació continuada amb el client, contribució directa a l’economia local i al manteniment dels carrers vius.
La UBIC, com a entitat referent del comerç manresà, té com a objectiu defensar i dinamitzar el sector, posant en valor la tasca dels establiments que dia rere dia generen activitat, ocupació i cohesió social. La seva col·laboració amb Viu Manresa, revista especialitzada a donar visibilitat a comerços, projectes i iniciatives locals, reforça la voluntat conjunta d’apropar a la ciutadania la realitat del comerç urbà i el seu paper essencial.
“Aquest Nadal, jo visc el comerç local” pretén apel·lar emocionalment als habitants de la ciutat i de l’entorn: les botigues formen part de la identitat de Manresa, del seu ritme quotidià i del seu atractiu com a ciutat. Són espais on s’estableixen relacions de confiança, on es rep assessorament especialitzat i on cada compra té un impacte real i immediat en el territori.
Els materials de la campanya —difosos tant als comerços com als canals de comunicació de la UBIC i de Viu Manresa— reforcen aquest missatge a través d’un disseny visual que combina proximitat, calidesa i identitat local.
Un recordatori en un moment clau
En un període en què el consum es dispara, la UBIC i Viu Manresa volen posar en primer terme que optar pel comerç local és una manera directa de donar suport als professionals, als negocis i a la vida urbana de Manresa. Una elecció conscient que afavoreix la sostenibilitat econòmica i social de la ciutat.
