Aloy visitarà el barri de la Sagrada Família el pròxim 10 de desembre

La iniciativa forma part del programa 'L'alcalde als barris'

Marc Aloy durant la visita al barri Els Comtals

Marc Aloy durant la visita al barri Els Comtals / AJM

El pròxim dimecres 10 de desembre l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, dedicarà la jornada a visitar el barri de la Sagrada Família. Forma part de la iniciativa ‘L’alcalde als barris’. L’acompanyarà el regidor d’Acció Comunitària de l’Ajuntament de Manresa, Lluís Vidal Sixto.

Des de primera hora del matí i fins al vespre, l’alcalde i el regidor visitaran comerços, escoles, equipaments i entitats del barri en un visita que culminarà amb una trobada oberta amb la ciutadania a 2/4 de 6 de la tarda. Aquesta trobada se celebrarà al local de l’Associació de Veïns de la Sagrada Família, al carrer Penedès.

La jornada a la Sagrada Família forma part de la iniciativa ‘L’alcalde als barris’. Segons l’Ajuntament de Manresa, la proposta permet un contacte més directe del màxim representant municipal amb la ciutadania per conèixer la seva realitat de primera mà i recollir propostes de millora.

Aquesta serà la novena jornada que l’alcalde Marc Aloy dedica a un barri de la ciutat, Segons el govern local, sempre ha tingut una bona acollida. Des que es va posar en marxa el febrer del 2024, Aloy ha estat, durant tot un dia, als barris de la Font dels Capellans, la Carretera de Santpedor, el Xup, la Plaça Catalunya, la Balconada, el Poble Nou i Valldaura. L’últim que ha visitat ha sigut Els Comtals.

