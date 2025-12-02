Càritas fa bategar amb humor al mig de Manresa els seus cors solidaris de xocolata per a causes benèfiques
L'entitat ha presentat aquest dimarts a la plaça de Neus Català i Pallejà, amb l'animació de Pep Callau, una campanya que fa cinc anys que dura
Enguany posa a la venda 1.700 cors de xocolata, els beneficis dels quals destinarà a projectes socials
Amb cantada de Nadales final, una desfilada al mig de la plaça, la participació d'alumnes de la Joviat i, sobretot, amb molt humor, el que hi ha posat el pallasso Pep Callau. Així s'ha presentat, aquest dimarts a la tarda, a la plaça de Neus Català i Pallejà, al bell mig de Manresa, la campanya dels cors solidaris de xocolata de Càritas. Fa cinc anys que l'organitza de cara a les festes de Nadal.
Es vendran 1.700 cors en diversos establiments i els diners recollits (2,50 euros per cor) es destinaran als projectes solidaris que duu a terme l'entitat pensant en les persones en situació de vulnerabilitat; acollida i acompanyament social, persones sense llar i habitatge digne, sociolaboral i economia social i solidària, infància, adolescència i família, educació i formació d’adults, i acompanyament jurídic.
Com arribar al públic jove
La presentació ha portat davant de les escales de Crist Rei una quinzena de voluntaris de Càritas i els alumnes de primer de batxillerat de la Joviat Roger Clotet, Valentina Spada, Mia Soto i Maria Estrada, a qui han fet costat altres companys de classe, i la professora del centre Glòria Romero. Dos grups d'alumnes van dur a terme un projecte de col·laboració amb Càritas consistent en un repte: idear la manera de fer arribar al jovent la feina que fa Càritas. Callau ha parlat amb d'ells de les idees que van tenir, com ara fer un vídeo a les xarxes socials. També han comentat la tasca solidària que du a terme l'entitat, on van anar a presentar els seus projectes. Altres grups d'alumnes en van fer per a altres entitats, com Ampans.
En una època marcada pel consumisme, Callau ha apel·lat a fer activisme solidari. Tot seguit, el pallasso, vestit amb sabates i americana de color taronja, i que ha aconseguit que gent que passava per la plaça s'aturés per interessar-se pel projecte i que fins i tot comprés algun dels cors solidaris de xocolata, ha fet desfilar voluntaris de Càritas i també el seu president, Joan Grau, amb un cor solidari a les mans. També ho ha fet l'anterior presidenta, Fina Farrés, i els alumnes i la professora de la Joviat, entre altres, inclòs mossèn Joan Antoni Castillo, arxipreste de Manresa.
Cantada de nadales improvisada
La presentació de la campanya, per a la qual Càritas demana suport cada any a algun artista o entitat cultural diferent (l'any passat es va fer a la plaça Major amb l'actuació musical del Cor Incordis), ha acabat amb una cantada de nadales improvisada, que pràcticament ha coincidit amb l'encesa de l'arbre de Nadal que decora i presideix la plaça aquestes festes.
Els cors solidaris, que persones voluntàries de l'entitat han estat preparant aquests dies, posant-los dins d'un embolcall de cel·lofana i decorant-los amb un llaç vermell, es poden trobar a:
- Abacus (c. de les Barreres, 22)
- Col·legi d'Enginyers Tècnics (Plana de l'Om, 6, 2n 5a)
- Casal de l'Església (Era del Firmat, 1-3)
- Dolç i Sec (c. Nou, 15)
- Farmàcia Buxó (passeig de Pere III, 55)
- Farmàcia Comas (pl. Clavé, 1)
- Farmàcia Planas (c. Àngel Guimerà, 23)
- Fira de Santa Llúcia (Baixada de la Seu, el 13 de desembre)
- L'Armari d'Eco (c. Vilanova, 10)
- L'Ingredient (c. Vilanova, 8)
- Parròquia de l'Esperança (c. Callús, s/n)
- Setè Cel (cra. de Vic, 81)
- Xarcuteria Can Sovi (c. Séquia)
- Xarcutera Fornells (cra. de Vic, 21)
- Supermercats Spaar/Roges, Roges/Condis i Suma/Roges
- Mor l'acompanyant d'un quad en xocar contra una vaca a Moià: el conductor fuig i s'entrega hores més tard anant drogat
- Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
- Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, podrien estar esperant el seu primer fill junts
- Detenen una mare per agredir el seu fill de set anys i a una dona que li ha plantat cara a peu de carrer a Manresa
- Més de 300 subinspectors dels Mossos no aniran a la feina aquest dimecres
- Aterra a Manresa un gimnàs disposat a crear comunitat
- S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina
- La calefacció: és millor apagar i engegar o mantenir-la a temperatura constant?