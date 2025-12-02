El Col·legi de Metges premia la cirurgia d'Althaia i cinc professionals més de la Catalunya central
Els guardons Excel·lència Professional s'han lliurat a l'auditori de L'Illa de Barcelona
Regió7
El Col·legi Oficial de Metges de Barcelona (COMB) ha reconegut amb un dels premis Excel·lència Professional l'equip de Cirurgia General i Digestiva de la Fundació Althaia de Manresa, que lidera el doctor Pablo Collera Ormazabal. Al costat d'aquest equip s'ha reconegut també la tasca de cinc professionals més de la Catalunya central i el Penedès: els metges i metgesses Maria Lluïsa Serrano Bartolomé (pediatre a Guardiola de Berguedà, ICS), Maria Carme Bergós Sorolla, especialista en Obstetrícia i Ginecologia a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa (Althaia); Francesc Xavier Cantero Gómez, metge de medicina familiar al CAP Anoia (ICS); Olga Ramon Planell especialista en Hematologia i Hemoteràpia a l'Hospital Universitari d'Igualada (CSA); i Gustavo Tolchinsky Wiesen, especialista en Medicina Interna a l'Hospital Sant Joan de Déu de Manresa (Althaia).
SEgons informa la Fundació Althaia, la Dra. Carmen Bergós Sorolla, cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia d’Althaia des de fa més d’una dècada, ha estat premiada en la categoria de Medicina d’Atenció Hospitalària. En l'àmbit clínic, compta amb una dilatada trajectòria en l’atenció integral a la dona en tots els àmbits —obstetrícia, ginecologia general i oncològica— tant en consultes i urgències com en sales de part. Destaca especialment en l’àmbit quirúrgic, on sobresurt per la seva expertesa en cirurgia oncològica. En l’àmbit de la recerca és doctora en medicina per la UIC, ha participat en diverses publicacions científiques, impulsant en el seu servei l’interès per a la recerca, la docència i la formació d’especialistes en el seu àmbit.
El Dr. Gustavo Tolchinsky Wiesen, cap del Servei de Medicina Interna d'Althaia, ha estat reconegut en la categoria de Docència i Formació MèdicaEn l'àmbit assistencial, ha exercit a Badalona Serveis Assistencials – Hospital Municipal de Badalona i a la Fundació Althaia, on es va incorporar com a cap de servei a principis d’aquest 2025. En paral·lel, ja com a resident va iniciar la seva col·laboració al Col·legi de Metges de Barcelona. Des d’aleshores, hi ha estat vinculat amb diversos càrrecs, sempre implicat en la millora de la professió. Ha estat secretari de la Junta de Govern des del 2014 fins el passat mes de febrer, amb responsabilitats sobre el control de l’exercici professional. Anteriorment, havia estat president de la Secció Col·legial de Metges MIR i Metges Joves. També ha estat membre del patronat de la Fundació Galatea i coordinador del Programa d’Atenció Integral al Metge Malalt (PAIMM).
El certamen també ha distingit el Servei de Cirurgia General i Digestiva d’Althaia en la categoria d’Equips Assistencials. Aquest equip, que està format per 25 professionals i 5 residents, assumeix pràcticament tota l’activitat de Cirurgia General del territori sigui quina sigui la seva complexitat. Destaca especialment per la seva expertesa en cirurgia oncològica de còlon i recte, així com d’estómac, de mama, de l’obesitat, de paret abdominal complexa i tiroidal i endocrina, integrant de manera sistemàtica les tècniques quirúrgiques més innovadores. Una fita rellevant i transformadora ha estat la implementació de la cirurgia robòtica dins del servei, posicionant-lo en la primera línia de la cirurgia mínimament invasiva.
També cal posar en valor la creació del Servei Territorial de Cirurgia entre l’Hospital de Berga i Althaia i el compromís i professionalitat de tot l’equip envers aquest projecte, que permet avançar en l’equitat, l’accessibilitat i la qualitat de l’atenció quirúrgica al territori.
A més, desenvolupa una important tasca docent, formant nous professionals de manera contínua, tant a través del seu programa de residents com mitjançant l’organització i participació en espais de formació arreu del país. És pioner en l’organització de cursos d’urgències quirúrgiques per a residents i de cirurgia endocrina. En l’àmbit de recerca, les principals línies d’investigació que porta a terme estan relacionades amb la cirurgia robòtica, el càncer de recte, la colecistitis aguda i la diverticulitis aguda. Els seus professionals participen en grups de recerca acreditats, com el GOES research group. El Servei participa en la tutorització de treballs finals de grau –TFG– de la UVic-UCC i en la docència universitària en els estudis de medicina. També ha pres part en congressos nacionals, europeus i internacionals.
Sobre els Premis
Els Premis a l’Excel·lència Professional són el reconeixement que el Col·legi de Metges de Barcelona fa cada any a 42 professionals de diferents àmbits assistencials que han destacat durant l’any per la seva excel·lència recorregut professional, honestedat, compromís, altruisme i integritat.
Els guardons es donen des de 2004 i s’atorguen en els àmbits de la medicina d’atenció primària, la medicina d’atenció hospitalària, la medicina en altres àmbits assistencials, la recerca biomèdica, la docència i la formació mèdica i, finalment, les humanitats, la cooperació i la gestió. Es premien també 4 equips assistencials multidisciplinaris que han destacat durant l’any per la seva tasca professional i treball en equip.
