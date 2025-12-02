La Diputació de Barcelona destinarà mig milió d’euros al projecte de la Fàbrica Nova
S’afegeixen als 10 milions de la Generalitat que el president Illa va anunciar fa un dies
La Diputació de Barcelona aportarà mig milió d’euros al projecte de la Fàbrica Nova de Manresa. L’organisme va aprovar la setmana passada els seus pressupostos per al 2026, que són de 1.410 milions. Serà la primera aportació que farà al pol de coneixement i al campus universitari de la UPC que es vol implantar a l’antiga nau industrial. L’anunci arriba tres setmanes després que el president de la Generalitat, Salvador Illa, anunciés en una entrevista a Regió7 que el govern català aportaria 10 milions al projecte.
La presidenta de la Diputació de Barcelona, Lluïsa Moret, ha estat en un parell d’ocasions la Fàbrica Nova de Manresa. Ha sigut parada obligatòria a les visites que ha efectuat a la ciutat. La primera va ser l’octubre de fa dos anys, quan feia pocs mesos que ocupava el càrrec. Ja llavors es va comprometre a dedicar recursos al projecte un cop acabessin els treballs previstos de rehabilitació i consolidació, perquè la iniciativa tingués continuïtat «responent a la nostra voluntat municipalista».
Aleshores, en aquella primera visita a Manresa com a presidenta de la Diputació de Barcelona, encara no havien començat les obres. El passat setembre, en una nova visita a la ciutat, ja va tenir l’oportunitat de veure la Fàbrica Nova en plena transformació i encarant el darrer tram de les obres de restauració i consolidació que han de culminar a principis de l’any vinent, segons les previsions inicials.
Parlant de la Fàbrica Nova durant la seva primera estada a Manresa, Moret va remarcar la necessitat que hi hagués una coordinació de diferents institucions -Diputació, Generalitat, Estat i lògicament l’Ajuntament- perquè «estem parlant d’un projecte de país».
Les aportacions
De moment l’Ajuntament ha assumit els més de 12 milions que va costar comprar la nau i en el pressupost del 2026 preveu destinar-hi una partida d’1,5 milions, l’estat ha aportat els 10 milions que ha costat la restauració, i la Generalitat, per la seva part, s’ha compromès a destinar-ne 10 més. A mitjans d’octubre el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, va visitar el recinte i va expressar el «compromís explícit» de la Generalitat per invertir en el projecte, compromís que va ratificar el President Illa durant l’acte de lliurament dels premis Regió7.
Aquests diners han de servir per donar continuïtat al projecte un cop acabin els actuals treballs de consolidació de la nau industrial.
De moment ja s’ha posat en marxa el concurs per redactar el projecte dels espais i els usos interiors de la nau. La convocatòria puja a dos milions d’euros que pagaran a mitges l’Ajuntament de Manresa i la Universitat Politècnica de Catalunya. 23 despatxos d’arquitectura, tres dels quals de països europeus, han mostrat el seu interès per participar-hi. D’aquests, es convidarà a 8 a fer-ho en funció dels seus mèrits i currículum. A a mitjans de l’any vinent un jurat triarà l’opció guanyadora, que haurà de tenir el projecte enllestit a finals del 2027. Llavors arribarà el torn de la licitació de les obres.
