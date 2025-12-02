Conflicte per l'educació vial
La federació d’autoescoles parlarà amb l'Ajuntament de Manresa per saber quant costaria fer una nova zona de pistes
Tots els representants dels centres menys dos van votar a favor de fer la petició al consistori, però la decisió d'executar el projecte està pendent de la inversió que requereixi
La gran majoria d’autoescoles de Manresa i el seu entorn (una trentena) van autoritzar la Federació d’Autoescoles de Barcelona perquè els representi a la reunió que han de mantenir amb l’Ajuntament de Manresa. La voluntat d’aquest col·lectiu és tenir unes pistes noves i deixar de fer ús de les actuals, de propietat de l’empresari Lluís Basiana. El grup vol tenir clar quin podria ser el cost exacte de la construcció d’una nova zona d’exàmens, que proposen a la zona del Palau Firal.
La decisió la van prendre ahir al vespre a la sala Àgora de l’edifici de la FUB2, on va tenir lloc la segona reunió de la federació amb les autoescoles per resoldre alguns dubtes que encara tenien respecte al model d’autogestió, i arribar a un consens general.
Aquesta vegada, a la reunió convocada per la federació no hi va assistir cap representant de la propietat actual de la zona d’examen actual, com havia passat en una reunió anterior. Durant més d’una hora i quinze minuts, la presidenta de l’entitat federativa, Teresa Coll, va explicar de nou el model que plantegen i va repassar la situació que els havia portat fins aquí.
A més de tot això, i amb totes les cartes sobre la taula, va ser el torn dels representants de les autoescoles, que van plantejar-li tots els dubtes que els anaven sorgint. Des de l’interès obvi per saber quin seria l’esforç econòmic que suposaria trencar amb el model actual i obrir unes noves instal·lacions, fins a com es gestionaria aquest mateix espai, què havien costat altres projectes en diferents zones de la prefectura de Barcelona. Fins i tot quines alternatives hi podria haver en el cas que l’Ajuntament de Manresa no posés facilitats perquè es pogués executar el projecte que ja tenien elaborat l’any 2022.
Es vol seguir a Manresa
La voluntat de la federació, va explicar Coll, "és mantenir totes les zones d’examen que hi ha en l’actualitat, incloent-hi la de Manresa". Alguns representants dels centres no es van arronsar i van manifestar la seva voluntat a cercar altres espais propers a la capital bagenca i amb bons accessos, en el cas que no es pogués arribar a un consens amb el consistori.
El suport gairebé unànime –només van votar en contra de continuar amb el procés dues autoescoles de la trentena que examinen actualment a Manresa– no és per això un xec en blanc. És un pas clau per a continuar amb el procés i poder plantejar projectes amb xifres reals, tant de la quantitat que haurà d’assumir cadascun dels centres associats com del cost total de la construcció d’aquestes noves instal·lacions.
La reunió va servir també perquè els representants de les autoescoles que es mostren favorables a continuar amb la proposta actual presentessin davant la resta algunes de les preocupacions que els genera el nou model que es planteja.
