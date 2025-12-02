Una fuita de gas a Manresa obliga a confinar dos blocs i a aturar l'activitat de l'empresa química Lipmes
La perforació ha estat causada pels treballadors de l'empresa contractada per Aigües de Manresa que estaven fent unes obres de renovació de la xarxa soterrada d'aigua
Una fuita de gas causada per una afectació en una canonada de mitja pressió del carrer del Camí Vell de Santpedor, a Manresa, ha obligat a activar efectius de la Policia Local, Mossos d'Esquadra i Bombers de la Generalitat aquesta tarda. L'incident ha tingut lloc pels volts de dos quarts de cinc, quan uns treballadors de l'empresa contractada per Aigües de Manresa que estaven fent unes obres de renovació de la xarxa soterrada d'aigua han perforat, per error, la canonada.
En conseqüència de la fuita, ha començat a sortir un munt de gas de la canonada. Pel perill que suposava, els cossos de seguretat han confinat els blocs dels números 9 i 11, instant els veïns a no sortir a l'exterior fins que la situació es doni per resolta, i han tallat el subministrament elèctric per no interferir en les tasques de reparació. A més, han fet aturar durant quasi dues hores l'activitat de l'empresa química Lipmes, ubicada a l'avinguda de les Bases, tot i que l'ha pogut reprendre a quarts de set.
Per garantir la seguretat i facilitar les tasques dels cossos mobilitzats, els agents policials han tallat l'accés al carrer del Camí Vell de Santpedor des de l'avinguda de les Bases i també al carrer Doctor Zamenhof.
En un primer moment, els Bombers s'han activat amb sis dotacions i, a quarts de set, quatre hi continuen treballant per enllestir les tasques de ventilació a l'empresa i als dos immobles confinats.
De seguida que ha tingut lloc la fuita, el cos ha avisat l'empresa distribuïdora perquè tallés el subministrament i hi posés remei. Malgrat això, com manifesten fonts dels Bombers, «encara tenen per estona», ja que hauran de supervisar els treballs de reparació de la companyia per si es dona alguna altra incidència.
Els Bombers de la Generalitat s'han activat amb fins a sis dotacions, que a les 17.20 h encara hi estaven treballant.
