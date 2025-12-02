Manresa posa més moderadors de velocitat en punts conflictius
També es pintaran de vermell les esquenes d'ase de la calçada perquè siguin més visibles
Regio7
Aquesta setmana han començat a Manresa més actuacions adreçades a millorar la seguretat del trànsit i la mobilitat. Aquestes intervencions inclouen la senyalització de les esquenes d’ase ja existents i la instal·lació de nous moderadors de velocitat de cautxú.
La millora de la senyalització de les esquenes d'ase es farà a la carretera de Santpedor, entre les instal·lacions esportives del Gimnàstic i el carrer Concòrdia; al Camí Vell de Santpedor, proper a l’Escola la Séquia; al Camí de la Gravera; i al carrer Puigmal. La senyalització consistirà a pintar-les de vermell per tal de millorar-ne la visibilitat i homogeneïtzar el criteri que actualment se segueix a la ciutat.
De cautxú
Pel que fa als nous moderadors de velocitat de cautxú, s’instal·laran al carrer Balsareny al tram elevat; al carrer Sant Joan d’En Coll, arribant al Pont de Ferro venint del carrer Sant Cristòfol; i al carrer Séquia, al tram estret que connecta el carrer Circumval·lació amb el passeig.
Es preveu que els treballs durin aproximadament dues setmanes, durant les quals es prohibirà l'estacionament en els àmbits d'actuació esmentats.
