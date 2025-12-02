Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Manresa posa més moderadors de velocitat en punts conflictius

També es pintaran de vermell les esquenes d'ase de la calçada perquè siguin més visibles

Treballs de pintura d’una esquena d’ase al Camí de la Gravera

Treballs de pintura d’una esquena d’ase al Camí de la Gravera / AJM

Regio7

Manresa

Aquesta setmana han començat a Manresa més actuacions adreçades a millorar la seguretat del trànsit i la mobilitat. Aquestes intervencions inclouen la senyalització de les esquenes d’ase ja existents i la instal·lació de nous moderadors de velocitat de cautxú.

La millora de la senyalització de les esquenes d'ase es farà a la carretera de Santpedor, entre les instal·lacions esportives del Gimnàstic i el carrer Concòrdia; al Camí Vell de Santpedor, proper a l’Escola la Séquia; al Camí de la Gravera; i al carrer Puigmal. La senyalització consistirà a pintar-les de vermell per tal de millorar-ne la visibilitat i homogeneïtzar el criteri que actualment se segueix a la ciutat.

De cautxú

Pel que fa als nous moderadors de velocitat de cautxú, s’instal·laran al carrer Balsareny al tram elevat; al carrer Sant Joan d’En Coll, arribant al Pont de Ferro venint del carrer Sant Cristòfol; i al carrer Séquia, al tram estret que connecta el carrer Circumval·lació amb el passeig.

Es preveu que els treballs durin aproximadament dues setmanes, durant les quals es prohibirà l'estacionament en els àmbits d'actuació esmentats.

TEMES

Les claus per millorar les teves finances segons Luis Pita: "Estalviar no funciona, el secret és preestalviar"

Droga amagada en un regal de Reis: la Fiscalia demana 5 anys de presó a un home que volia introduir-la a Brians 1

La Unió de Rabassaires: Quina va ser la seva història a la comarca del Bages?

Súria fa memòria de cinc miners del poble represaliats pel Franquisme

Eliminar tots els senglars en un radi de sis quilòmetres, el pla de la Generalitat per contenir la pesta porcina

Govern i sindicats pacten més places de bombers, forestals, personal de presons i de l'Agència Tributària

Castellvell i el Vilar tindrà cinc càmeres lectores de matrícules i tres de videovigilància

Sánchez assumeix els seus incompliments amb Junts i mira de revertir la ruptura amb un decret econòmic

