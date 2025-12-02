Vuit-centes peticions fora de termini de targetes per obrir els contenidors a Manresa
Es tracta de persones que no van anar quan tocava a buscar el dispositiu que dona accés als dipòsits de rebuig, envasos i orgànica de la ciutat
El repartiment de targetes per obrir els contenidors tancats de rebuig, envasos i orgànica a Manresa continua quan la fase d’implantació del desplegament del nou model de gestió de residus fa mesos que ha conclòs.
El regidor d’Acció Climàtica, Pol Huguet, va explicar en el darrer ple que fins al mes de juliol inclòs, els informadors ambientals han dedicat un any i mig a les feines d’implantació per fases del nou model, amb el repartiment de targetes per obrir els contenidors, el material i tota la informació necessària.
A partir del mes de setembre va començar una nova fase que s’ha hagut de combinar amb atendre «800 persones, des de l’agost fins ara, que han anat a buscar la targeta quan la implantació ja havia acabat».
Es tracta de persones que no van anar a buscar la targeta quan tocava. A banda d’això hi ha altres incidències com persones que obren el contenidor i els hi cau la targeta a dins. En total, 870 targetes repartides.
Huguet va explicar que els vuit informadors ambientals dividits en dos torns -un de matí i un de tarda-, també han de fer feina vinculada al porta a porta comercial, d’establiments que obren, tanquen, creixen, empetiteixen, varia el volum de residus que generen i cal donar-hi resposta repartint contenidors i anant a visitar comerços. Huguet va admetre que les hores d’estada al carrer dels informadors són menys de les que voldria el govern. «Cal dir obertament que durant els darrers dos mesos no hem trobat encara quines són les estratègies adequades per incidir a corregir els actes incívics. Això vol dir assaig-error, perquè fins ara teníem exemples de pobles petits on tothom es coneix i és relativament més fàcil corregir l’incivisme. Però, també en tenen de problemes», va assegurar.
Provar estratègies
El regidor d’Acció Climàtica va recordar que Manresa està actuant de forma pionera i no hi ha un model de ciutat gran amb contenidors intel·ligents tancats. Va explicar que «he constatat que algunes de les estratègies que hem provat amb els informadors ambientals tenen més bons resultats i altres no. Per tant, hem de provar coses diferents. Ara estem a la fase de provar estratègies. I quan les haguem provat i sapiguem què funciona i què no podrem dimensionar correctament el servei».
De les 870 persones que han vingut fora de termini a buscar la targeta 81 portaven carta. En els 15 primers dies de novembre, de 109 persones que han vingut a buscar la targeta 12 tenien la carta des de feia 4 mesos com a mínim. «Tenien la informació, tota la informació», va assegurar.
