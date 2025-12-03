Docents, famílies i experts reclamen des de Manresa un front comú perquè l'emergència social i educativa sigui una autèntica prioritat
Crit d'alarma per la combinació crítica de pobresa infantil, desnonaments i escola pública desbordada
La sala d'actes del Casino de Manresa va viure un atípic acte públic en el qual docents, famílies i experts van reclamar bastir un front comú perquè l'emergència social i educativa sigui una autèntica prioritat de país per la combinació crítica de pobresa infantil, desnonaments i escola pública desbordada.
En l’acte, organitzat per CGT Ensenyament, es va posar de manifest que a Manresa la precarietat a les aules s’ha convertit en un element estructural.
Docents pel Dret a l’Habitatge ha identificat almenys 30 alumnes de 18 centres del Bages en risc de desnonament. L'acte va tenir lloc després que el propi ajuntament alertés d’una situació d’“emergència social” a Manresa.
Segons dades recollides en el mateix guió de l’acte, més d’un terç dels menors catalans viuen en risc de pobresa, i a Manresa la meitat de l’alumnat prové de famílies vulnerables. La ciutat és també la població gran amb més barracons per habitant, pateix una de les taxes de desnonaments més altes del país i registra el percentatge més elevat de pisos buits a Catalunya. Aquestes condicions tenen un impacte directe en l’escolarització i en el dret a l’educació.
L’acte, conduït per Mercè Torres, mestra de l’escola Valldaura i membre del sindicat, va reunir tres ponents amb trajectòries destacades: Montse Santolino (periodista i activista veïnal), Lidón Gasull (advocada i directora de l’aFFaC, la federació d'Associacions de Famílies d'Alumnes més gran de Catalunya ) i Laura García (integradora social i membre de Docents per l’Habitatge).
Desnonaments, vulnerabilitat i un model educatiu tensionat
En el primer bloc, dedicat a l’impacte dels determinants socials a les escoles, Laura García va exposar amb claredat la gravetat dels desnonaments que afecten infants de la Catalunya Central. Segons va explicar, “cada vegada més ens trobem infants que no saben si, en sortir de l’escola, podran tornar a casa seva. No podem naturalitzar aquesta realitat”.
Cada vegada més ens trobem infants que no saben si, en sortir de l’escola, podran tornar a casa seva. No podem naturalitzar aquesta realitat"
García va recordar que només aquest curs s’ha intentat desnonar 30 alumnes de 18 centres del Bages, i va alertar que “cap procés educatiu és possible quan no està garantit un habitatge digne i segur”.
També va denunciar la manca de recursos als centres educatius: “Tenim molta diversitat d’alumnes i pocs recursos. Els serveis externs estan desbordats i moltes vegades és impossible arribar a tot l’alumnat amb les condicions actuals”.
Per la seva banda, Montse Santolino va posar el focus en els determinants psicosocials: “Vivim en una societat que ens fa emmalaltir. El que necessitem no és mindfulness, sinó polítiques socials fortes i comunitats organitzades”. Va reivindicar la necessitat de recuperar xarxes de suport i experiències de lluita comunitària: “Als barris obrers vam conquerir escoles i centres de salut perquè ens vam organitzar. Si els nostres pares no haguessin lluitat, jo no hauria anat a l’escola ni hagués tingut accés a la salut”.
Inclusió educativa en crisi i una doble xarxa que genera desigualtats
En el segon bloc, Lidón Gasull va alertar que l’actual model educatiu no garanteix la inclusió real: “És impossible parlar d’escola inclusiva sense recursos. La segregació creix i la doble xarxa pública-concertada accentua encara més les desigualtats”. Va recordar que, mentre el gruix de l’alumnat vulnerable es concentra a la pública, les subvencions a la concertada han augmentat de manera desproporcionada.
És impossible parlar d’escola inclusiva sense recursos. La segregació creix i la doble xarxa pública-concertada accentua encara més les desigualtats"
Les tres ponents van coincidir que la crisi educativa no és només pedagògica, sinó estructural: desigualtats socials creixents, serveis saturats, personal precaritzat i una administració que no dota les escoles del que necessiten per garantir drets.
Més recursos i organització col·lectiva per revertir la situació
En el tercer bloc, dedicat a estratègies de resposta, Laura García va subratllar la necessitat de més personal social i d’atenció educativa, així com de continuïtat als equips: “Retallar just la part social és un contrasentit. Les integradores socials fem prevenció i sostenim infants i famílies quan més falta fa”.
També va reivindicar el paper de l’organització col·lectiva: “Sense sindicats i sense xarxes com Docents per l’Habitatge, moltes situacions quedarien invisibilitzades. Organitzar-nos és imprescindible per transformar”.
A mi, veure a docents posant-se davant de la policia per impedir un desnonament del seu alumnat em dona esperança"
Montse Santolino va animar a recuperar l’esperit de lluita col·lectiva i ha afirmat, en referència als desnonaments i el moviment educatiu: “A mi, veure a docents posant-se davant de la policia per impedir un desnonament del seu alumnat em dona esperança. Hem de construir un moviment educatiu fort. Un moviment educatiu que sigui una defensa antifeixista”.
Aquesta campanya és el primer pas per revertir l’emergència social i educativa que vivim a Manresa"
Un missatge clar de CGT Ensenyament
En el tancament, Mercè Torres va remarcar el compromís del sindicat amb la defensa de l’educació pública i els drets socials: “No ens podem resignar. La situació és greu, però tenim eines: organització als centres, mobilització i xarxa comunitària. Aquesta campanya és el primer pas per revertir l’emergència social i educativa que vivim a Manresa.”
La campanya Manresa en Emergència Social i Educativa continuarà amb noves accions als centres educatius, espais de treball i convocatòries obertes. El sindicat anima docents, famílies i professionals socials a sumar-s’hi i a defensar el dret a una educació de qualitat.
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: 'Em vaig casar sense estar enamorada i verge
- Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, podrien estar esperant el seu primer fill junts
- La calefacció: és millor apagar i engegar o mantenir-la a temperatura constant?
- Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Detenen una mare per agredir el seu fill de set anys i a una dona que li ha plantat cara a peu de carrer a Manresa
- Una fuita de gas a Manresa obliga a confinar dos blocs i a aturar l'activitat de l'empresa química Lipmes