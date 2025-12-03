Coneixement
El geògraf d'Olesa Jordi Bayona explica a l'UManresa que a Catalunya "no hi ha un èxode urbà"
El perfil expert va ser un dels convidats del cicle Cartografies, que es va celebrar a l'edifici FUB2 i que impulsa la UManresa de la mà amb la Universitat de Vic
El geògraf i demògraf olesà Jordi Bayona va ser ahir a la sala d'actes de l'edifici de la FUB2 de l'UManresa per reflexionar sobre l'abast dels moviments migratoris, sobretot els interns, que estan succeint en els darrers anys a Catalunya. Durant la conferència, Bayona va presentar dades i tendències que demostraven que, "malgrat la percepció que té molta gent, no estem vivint un gran èxode urbà, ja que per norma general, la gent marxa de Barcelona, però ho fa per anar a viure a altres ciutats, no als pobles petits".
Una vegada contestada la pregunta que donava títol a la xerrada: 'Podem parlar d'èxode urbà? Les migracions residencials a Catalunya'. El demògraf nascut a Olesa de Montserrat l'any 1973 també va repassar algunes de les problemàtiques i tendències que ha observat en diverses de les seves línies d'investigació. Des de l'elevat cost de l'habitatge a gairebé tot el país fins a les tendències que segueixen els fluxos de migració interna els períodes de recessió o bonança econòmica.
La xerrada la va conduir el periodista i exdirector de Regió7, Marc Marcè, que va introduir Bayona i també va ser l'encarregat de donar el torn de paraula al públic quan era el torn de preguntes i aportacions. Entre els participants hi havia docents de la universitat manresana i alguns alumnes, que van introduir algun concepte perquè el geògraf olesà hi digués la seva. Des de com afectaven les dades les persones que no consten al padró, fins a la necessitat de reviure els pobles petits en àmbits rurals, passant per la crisi de l'habitatge.
Un perfil expert
Jordi Bayona i Carrasco va néixer el 1973 a Olesa de Montserrat, on encara resideix, i en l’actualitat és professor Agregat Serra Húnter en el Departament de Geografia de la Universitat de Barcelona. També és Investigador Associat en el Centre d’Estudis Demogràfics i en l'actualitat forma part de l'equip del Grup de recerca Globalització, migracions i espai. Bayona és doctor en Demografia per la UAB i va dur a terme una tesi doctoral sobre les pautes d'assentament de la població estrangera a la ciutat de Barcelona.
