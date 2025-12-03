El Govern incrementa l’oferta de busos entre Manresa i Barcelona
La nova configuració del corredor comporta un augment global del 46% en l’oferta d’expedicions per garantir una mobilitat eficient, amb un servei d’alta qualitat que asseguri una cobertura adequada
Regió7
El Govern de la Generalitat ha adjudicat un nou contracte que millorarà la mobilitat al corredor que connecta Manresa, Olesa i Barcelona. El servei inclou l’exprés e22, que uneix directament Manresa amb Barcelona; l’exprés e23, que connecta Monistrol de Montserrat, Olesa de Montserrat i Barcelona; i la línia convencional que enllaça Manresa amb Barcelona amb parada als diferents municipis. La nova configuració del corredor comporta un augment global del 46% en l’oferta d’expedicions a les tres línies.
L’objectiu és garantir una mobilitat eficient entre Manresa i Barcelona amb un servei d’alta qualitat i una cobertura adequada. Les millores previstes inclouen més freqüències tant en dies feiners com en caps de setmana, l’ampliació de la cobertura horària, la incorporació del servei nocturn durant els caps de setmana i l’ús de vehicles sostenibles amb capacitat per atendre la demanda existent.
Els busos exprés tindran un 70% d’expedicions més
Els busos exprés e22 Manresa – Barcelona i e23 Monistrol – Olesa – Barcelona incrementen en un 70% el nombre d’expedicions i també circularan els dissabtes i diumenges. L’augment de les freqüències es concentrarà sobretot a les hores punta per absorbir els desplaçaments vinculats a l’estudi i al treball.
La línia convencional incorporarà noves parades
La línia convencional Manresa – Olesa – Barcelona també incorporarà noves parades als municipis de Castellgalí i Sant Vicenç de Castellet. El servei funcionarà també durant les nits de divendres a dissabte i de dissabte a diumenge amb una freqüència de pas de dues hores, fet que suposa la primera oferta nocturna al corredor.
Les millores inclouen la incorporació del servei nocturn els caps de setmana
Es destinaran 24 autobusos i nou de reserva a les tres línies. Els vehicles disposaran d’etiqueta ECO i de 67 places assegudes i d’una plaça per a persones amb mobilitat reduïda. Tindran wifi, usb per a cada seient i càmeres de videovigilància, entre altres prestacions. L’antiguitat de la flota a l’inici del servei serà inferior a dos anys i mig i no es podrà superar l’antiguitat de set anys durant la vigència del contracte.
També es preveu la implantació d’un sistema tecnològic que permetrà obtenir informació a través de pantalles a l’interior dels autobusos. Les persones usuàries també podran accedir a la informació en temps real i es garantirà un sistema d’atenció telefònica al client.
- Mor l'acompanyant d'un quad en xocar contra una vaca a Moià: el conductor fuig i s'entrega hores més tard anant drogat
- Jordi Freixanet, exjugador de bàsquet: «Quan vaig deixar el bàsquet vaig estar vuit anys sense veure ni un partit»
- Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, podrien estar esperant el seu primer fill junts
- Detenen una mare per agredir el seu fill de set anys i a una dona que li ha plantat cara a peu de carrer a Manresa
- Més de 300 subinspectors dels Mossos no aniran a la feina aquest dimecres
- La calefacció: és millor apagar i engegar o mantenir-la a temperatura constant?
- Aterra a Manresa un gimnàs disposat a crear comunitat
- S'ordena la suspensió d'activitats a la cova de Mura i Sant Llorenç del Munt i l'Obac per la pesta porcina