L’Ajuntament tranquil·litza sobre el pàrquing de la futura seu del Govern a Manresa
A una pregunta de Junts al ple lligada amb la inquietud expressada per entitats i experts en patrimoni i geologia, el regidor Alonso va respondre que el consistori està «en permanent contacte» amb l’obra
La preocupació expressada per experts en patrimoni i geologia a través de Regió7 pel que fa a la construcció d’un aparcament sota la futura seu de la Generalitat a Manresa, que suposarà excavar la roca a molta fondària, va arribar al darrer ple. A preguntes del grup municipal de Junts sobre quin seguiment n’està fent l’Ajuntament, l’estat actual de les obres i si hi ha informes tècnics actualitzats sobre si el pàrquing es podrà fer sense risc per al patrimoni de l’entorn, com la basílica de la Seu i un tram de l’antiga muralla medieval, el govern de Manresa va intentar transmetre tranquil·litat dient que pertocarà a l’Ajuntament donar-hi el vistiplau amb l’atorgament de les llicències pertinents als diferents projectes parcials, també al corresponent a l’excavació.
Recentment, el Grup de Defensa del Patrimoni va fer públic un manifest per expressar la seva oposició a què es faci l’aparcament, que només tindrà 21 places i que defineix com «una cacicada» i un «pàrquing VIP» innecessari. L’objectiu del manifest és que s’hi sumin totes les entitats culturals de Manresa per tal de donar-li la màxima força.
Un «facilitador en la interlocució»
Al darrer ple, a les preguntes de la regidora de Junts Mònica de Llorens, el regidor Jesús Alonso, responsable d’Habitatge, Centre Històric i Llicències, va recordar que «han d’entrar i ser verificats per l’Ajuntament els diferents projectes executius, encara que siguin parcials», inclòs el de l’excavació per fer l’aparcament, la qual cosa n’ofereix al consistori un control molt directe. També va informar que «hem tingut una reunió de seguiment i coordinació el 31 d’octubre del 2025» i va celebrar que «la Generalitat ha identificat un coordinador de l’obra» per part d’Infraestructures.cat, que «actua per gestió de la Generalitat» i que, «com que hi ha diferents serveis implicats per part de l’Ajuntament durant l’execució, que són llicències, espais públics, mobilitat i patrimoni», aquesta persona (Roger Eloy) farà una tasca de «facilitador en la interlocució» entre les dues administracions.
El regidor va fer saber que l’excavació de l’aparcament encara no ha començat, però que, «com que hi ha aquesta interlocució muntada, estarem en permanent contacte per veure com evoluciona aquesta primera part de l’execució, que encara no ens ha arribat com a proposta». En aquest sentit, va avançar que «sabem que es preveu que molt pròximament ens començaran a portar els projectes parcials d’execució necessaris com, per exemple, el projecte d’excavació», atès que «l’Ajuntament disposarà rigorosament de tots els informes requerits per a la concessió de llicència». Alhora, va explicar que «els veïns, sigui quina sigui l’opció triada, seran informats de quina manera els pot afectar. Serem facilitadors públics i, si cal informar la ciutadania, també ho farem», va destacar.
Sense obres tot i la primera pedra
Les obres de construcció de la futura seu de la Generalitat encara no han començat, si bé el passat 11 d’octubre es va fer l’acte simbòlic de col·locació de la primera pedra amb la presència del conseller de la Presidència, Albert Dalmau, i el dilluns d'octubre 13 ja havien d’arrencar. De moment, al solar on s’aixecarà el nou edifici, entre els carrers de la Codinella i de Galceran Andreu, no hi ha moviment i, segons ha pogut saber aquest diari, és possible que ja no ho facin fins passades les festes de Nadal.
