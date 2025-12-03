L'alcalde de Manresa defensa al Senat que els ajuntaments es puguin gastar el superàvit
PP i PSOE han tombat la proposició de llei d’ERC per retornar autonomia financera als ens locals
L’alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha assistit al Senat en la defensa d’una Proposició de Llei d’Esquerra Republicana per reformar les "lleis mordassa" dels ajuntaments i permetre que els consistoris amb estalvis puguin disposar dels seus diners per millorar la vida als seus pobles i ciutats.
Una delegació de 20 alcaldes i alcaldesses d’Esquerra Republicana, entre els quals l’alcalde de Manresa Marc Aloy, ha assistit al Senat per seguir el debat de la proposta que ha portat el partit a la cambra que planteja la reforma de la Llei d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera, imposada pel govern de Mariano Rajoy i que l’executiu de Pedro Sánchez no ha modificat en set anys. La proposta republicana buscava dotar els ajuntaments de més autonomia local per donar resposta a les necessitats de la ciutadania, permetent als consistoris amb estalvis utilitzar els seus propis recursos per millorar la vida als seus municipis. Tot i això, la iniciativa ha estat rebutjada pels vots en contra del PP i del PSOE.
Tres mil milions
La portaveu d’Esquerra Republicana al Senat, Sara Bailac, ha defensat la iniciativa davant del ple, recordant que el marc fiscal vigent impedeix als ajuntaments catalans utilitzar els 3.000 milions d’euros dels seus estalvis —“que continuen en un compte corrent amb titularitat a Madrid”— per invertir en habitatge, manteniment urbà o serveis socials. Les restriccions deriven de dues normes aprovades en un context de crisi econòmica: la llei d’austeritat de 2012 i l’anomenada “Llei Montoro” de 2013, unes lleis que els republicans consideren que s’han convertit en les "lleis mordassa dels ajuntaments”.
En roda de premsa, l’alcalde de Manresa, Marc Aloy, juntament amb la presidenta de la Diputació de Tarragona, Noemí Llauradó, han intervingut en representació dels alcaldes i alcaldesses, acompanyats de la portaveu, Sara Bailac, i del senador, Jordi Gaseni, i han lamentat que PP i PSOE hagin refusat ni tan sols obrir el debat, ja que el que es votava era únicament la Presa en Consideració de la iniciativa. I han afirmat que “Sánchez prefereix seguir els passos d’austeritat de Rajoy i, en lloc de derogar o modificar aquestes lleis, perpetua una situació injusta”. En aquesta línia, han subratllat que “els ajuntaments han de poder decidir sense dependre que el BOE publiqui, any rere any, una nova pròrroga de la disposició addicional sisena; ja en portem set”.
Set milions a Manresa
Concretament, en el cas de Manresa hi ha retinguts més de 7 milions d'euros de la tresoreria de l’any 2024, “estalvis que són el resultat de la bona feina que fem al municipi i que no podem retornar en forma d’inversions, ni millores, en els nostres carrers, en polítiques d’habitatge o en la millora de serveis a la ciutadania”, ha indicat l’alcalde de Manresa. “És de sentit comú que qui tingui els comptes sanejats, ha de tenir llibertat per invertir en la millora de la vida dels nostres veïns i veïnes. No pot ser que l'Estat es reservi tot el marge de dèficit per a ell, mentre asfixia els qui complim”, ha insistit Aloy.
Finalment, han destacat que la iniciativa republicana “representava un pas ferm, una crida a resoldre els problemes estructurals amb solucions estructurals, una proposta ambiciosa, i no pedaços com els anunciats ahir per Sánchez”. I han anunciat que el grup republicà tornarà a registrar la proposició de llei al Congrés pròximament, insistint que no renunciarà “a l’ambició de retornar als ajuntaments allò que és seu”.
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: 'Em vaig casar sense estar enamorada i verge
- Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50
- Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, podrien estar esperant el seu primer fill junts
- La calefacció: és millor apagar i engegar o mantenir-la a temperatura constant?
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Detenen una mare per agredir el seu fill de set anys i a una dona que li ha plantat cara a peu de carrer a Manresa
- Una fuita de gas a Manresa obliga a confinar dos blocs i a aturar l'activitat de l'empresa química Lipmes