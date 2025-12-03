De submergir-se en el fons marí a viatjar per món: l'experiència de donar sang a Manresa abans de Nadal
Amb unes ulleres de realitat virtual, els donants que vagin a la seu fixa de l'Hospital Sant Joan de Déu aquest desembre poden escollir si volen veure París, Venècia, l'espai o una posta de sol, entre moltes altres propostes
Aquestes dates es podrà fer donació els dies previs als festius més assenyalats, el 24 i el 31 de desembre i el 5 de gener, de les 9 del matí a les 2 del migdia
Abans d’acabar l’any, es pot viatjar donant sang. Les persones que acudeixin a fer donació aquest mes de desembre a la seu fixa del Banc de Sang i Teixits (BST) a l’Hospital Sant Joan de Déu de Manresa poden utilitzar unes ulleres de realitat virtual per relaxar-se durant la donació. Es tracta d'una iniciativa pionera, implantada des de l’estiu amb molt èxit en diferents sales de donació, per avaluar com influïa l’experiència immersiva de donar sang enmig de les aigües relaxants d’un fons marí, d'una aurora boreal o de l’espai.
Una experiència ampliada
Ara, l’experiència s'ha ampliat i les persones que acudeixin a donar sang podran gaudir d'un viatge per una selecció de llocs del món. Entre les experiències disponibles s'hi inclouen vistes panoràmiques de París, la Torre Eiffel des del centre i Notre-Dame; de Venècia; el Campanile di San Marco del Palau Ducal i el Gran Canal des d'un moll de góndoles. També s'ofereixen paisatges naturals relaxants, com una posta de sol a la platja, ones trencant en una cala amagada, raigs de sol brillant sobre onades de l'oceà, una cascada a la selva tropical, un penya-segat amb una cascada forestal i una platja àrtica i tranquil·la des d'una duna. Per als amants de la fauna, hi ha la possibilitat de trobar-se amb cangurs en una platja i un grup de marmotes juganeres.
L’equip de realitat virtual, realitzat per HealthTech Innovations, una spin-off de l’Institut de Recerca Germans Trias i Pujol, està especialitzat en l’entorn hospitalari i adaptat per instal·lar-se en ambients sanitaris i poder ser usat per diferents usuaris simultàniament amb diferents programes de visualització. És de manipulació fàcil i ràpida per part del personal sanitari del Banc de Sang per tal que pugui atendre els donants amb la qualitat i expertesa de sempre.
Aquesta no és la primera iniciativa en què el Banc de Sang i Teixits utilitza la realitat virtual durant la donació de sang. Ara fa un any, es va avaluar l’ús d’ulleres de realitat virtual per relaxar-se abans de la fer la donació entre els donants de l’Hospital Municipal de Badalona (HMB), una experiència que va ser molt ben acollida entre els participants. És per això, que el Banc de Sang i Teixits preveu implantar de manera habitual l’ús d’ulleres virtuals i fer itinerar els equips adquirits per tal que arribin a tot el territori.
Qui pot donar sang?
De forma general, pot donar sang qualsevol persona que tingui bona salut sempre que:
- •Tingui entre 18 i 70 anys
- •Pesi 50 quilos o més
- •En cas de ser dona, que no estigui embarassada
A la web del Banc de Sang i Teixits es poden consultar els llocs més propers on donar sang. Les persones que tinguin previst un viatge, poden consultar prèviament el web per comprovar si hi ha algun impediment per donar sang un cop s’ha tornat. En el cas de a seu fixa de l'Hospital Sant Joan de Déu, aquest és l'enllaç per poder demanar hora.
