Tapen forats a la Baixada de la Seu de Manresa pensant en la Fira de Santa Llúcia
El paviment d'aquest vial cada vegada té més rajoles trencades pel pas dels vehicles per damunt
La fira tindrà lloc el 13 de desembre al costat de la basílica i a la plaça Major, on repetirà el diumenge 14
Pensant en la celebració de la Fira de Santa Llúcia de Manresa, una brigada de manteniment de l'Ajuntament ha començat a tapar aquest dimecres els forats que hi ha a la Baixada de la Seu per assegurar el ferm, segons han informat fonts del consistori. Aquest matí, els operaris havien senyalitzat amb cons una dotzena de punts.
El terra de la Baixada de la Seu presenta un estat cada vegada més deplorable, fruit del pas dels vehicles i, probablement, del deteriorament de la base de les rajoles del terra, que, com que no és regular, fa que amb el pes de les rodes quan hi passa un vehicle per sobre es trenquin. Com que les obres per aixecar la futura seu de la Generalitat a la Catalunya Central al costat de l'edifici dels antics jutjats que hi ha en aquest punt, que també en formarà part, encara portaran més vehicles pesants al vial, el més lògic és que ara es retirin els trossos trencats de les rajoles que s'han anat esmicolant i que, quan quedin enllestides les obres, la qual cosa va per llarg, tenint en compte que no han començat i la primera pedra es va posar l'11 d'octubre passat, es faci una millora integral del paviment.
Cap de setmana de fira
La Fira de Santa Llúcia se celebrarà el cap de setmana del 13 i 14 de desembre, de les 10 del matí a les 8 del vespre. El dissabte 13 es farà a la Baixada de la Seu, on hi haurà parades de ciris i espelmes i de decoració nadalenca, i a la plaça Major, on hi haurà les parades de figures del pessebre, ornaments, flors i plantes, productes d'artesania, regals i productes d'alimentació. El diumenge 14, la fira només tindrà les parades de la plaça Major. Dissabte, de 9 del matí a 8 del vespre, es podrà fer l'ofrena de ciris a Santa Llúcia al claustre de la Seu.
Les parades es combinaran amb tallers, concerts, tasts, cantada de nadales, ballades, xocolatada i el tradicional tió gegant, entre altres activitats.
