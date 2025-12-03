La UVic-UCC té previst oferir el grau de Veterinària a partir del 2028
El projecte està en fase d’anàlisi, i s’impartiria a Vic
La Universitat de Vic-Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) té previst oferir el grau de Veterinària a partir del 2028. Els estudis dependran de la Fundació d’Estudis Superiors en Ciències de la Salut (FESS), una de les quatre fundacions que conformen la UVic-UCC juntament amb la Balmes, titular de la Universitat de Vic, la Fundació Universitària del Bages (FUB-UManresa) i Elisava de Barcelona. La FESS ja ofereix Medicina amb unitats docents a Manresa i a Vic; Odontologia, que el curs vinent també desplaçarà estudiants a Manresa; i Audiologia, que s’imparteix a Vic. Veterinària també es concentrarà a Vic.
Aquest dimecres al matí s’ha presentat la iniciativa a la Facultat de Medicina del campus Vic. L’acte ha comptat amb la participació del president de la FESS, Josep Arimany; l’alcalde de Vic i president de la Fundació Balmes, Albert Castells; i Gemma Vivet, presidenta del Consell Empresarial d’Osona (CedO), que ha afirmat que manquen professionals veterinaris en el sector agroalimentari i en altres àmbits estratègics.
La iniciativa s’inscriu en la visió Una Sola Salut (One Health), que integra la salut humana, ambiental i animal. La UVic-UCC ja té un paper rellevant a través de la Facultat de Medicina, les facultats de Ciències de la Salut dels campus Vic i Manresa i el Centre Tecnològic BETA, referent en recerca ambiental. L’impuls d’un grau en Veterinària permetria completar aquest triangle de coneixement i reforçar una mirada transversal imprescindible davant reptes globals com les malalties emergents, la seguretat alimentària, el benestar animal o la sostenibilitat ambiental.
Un projecte de salut pública
La proposta té, per tant, un impacte ampli que supera qualsevol sector concret i s’estén a la salut pública, la biodiversitat, la recerca i la innovació. «Osona és una comarca amb un sector agroalimentari molt potent, però aquest projecte va més enllà del món productiu», ha assegurat Arimany, que ha afegit que «neix d’una necessitat real i contrastada de país». Ha avançat també que la nova facultat anirà acompanyada d’una clínica veterinària, concebuda com a espai docent, però també assistencial, de transferència del coneixement i de recerca aplicada.
Molta demanda i poca oferta
Actualment, Catalunya només disposa de dues facultats de Veterinària, una a la UAB i l’altra a la UdL, ambdues públiques. L’oferta és limitada: el curs 2024-2025 a Catalunya es van registrar prop de 800 sol·licituds per a només 175 places públiques. Actualment, no hi ha cap privada que ofereixi el grau. A l’Estat espanyol, hi va haver 8.780 sol·licituds per a només 1.033 places públiques.
Segons la UVic-UCC, el projecte contribuiria a equilibrar territorialment l’oferta universitària, tenint en compte que a la Catalunya Central no hi ha cap centre que ofereixi aquests estudis, i reforçaria la vocació de servei públic de la institució.
Diversos actors del territori, inclosos els sectors empresarials representats pel CEdO, han detectat la manca de professionals veterinaris en diversos àmbits: atenció i salut d’animals de companyia i animals grans, serveis clínics especialitzats, salut pública i seguretat alimentària, recerca biomèdica, medi ambient o gestió i recuperació de fauna.
Si bé l’activitat agroalimentària és especialment important a Osona i al conjunt de les comarques centrals, el projecte neix amb una mirada molt més àmplia i pretén donar resposta a totes les dimensions contemporànies de la veterinària, segons s’ha comentat a la presentació. «Les empreses ens trobem en una manca de creixent de professionals veterinaris en múltiples àmbits estratègics», ha explicat la presidenta dels empresaris d’Osona, Gemma Vivet, «i, per tant, vam veure aquest grau en Veterinària no només com una oportunitat acadèmica, sinó també com una necessitat econòmica i social de primer ordre».
Impacte social
La posada en marxa del grau permetria formar anualment 80 veterinaris per promoció, arrelar talent qualificat al territori, atraure professorat i estudiants internacionals i crear un pol d’especialització en veterinària amb impacte local i global. En aquest sentit, l’alcalde de Vic, Albert Castells, ha explicat que «el creixement de la UVic-UCC i el nou projecte de Veterinària, ens reafirma com a universitat territorial i de país, capaç de presentar projectes útils i innovadors», i ha afegit que "el progrés innovador necessita sumar l’acadèmia, les administracions, les empreses i la societat civil en l’entorn natural a qui ens devem".
També s’ha referit a l’amenaça de la pesta porcina africana, «la qual cosa ens indica la necessitat de més recerca i coneixement, i fa necessària una facultat de Veterinària com la que s’està impulsant a Vic». Finalment, ha destacat que la Facultat de Medicina, en vuit anys, ha sigut capaç de consolidar Medicina, desplegar Odontologia i Audiologia General i ara Veterinària.
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: 'Em vaig casar sense estar enamorada i verge
- Fernando Alonso i Melissa Jiménez, de Sallent, podrien estar esperant el seu primer fill junts
- La calefacció: és millor apagar i engegar o mantenir-la a temperatura constant?
- Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Detenen una mare per agredir el seu fill de set anys i a una dona que li ha plantat cara a peu de carrer a Manresa
- Una fuita de gas a Manresa obliga a confinar dos blocs i a aturar l'activitat de l'empresa química Lipmes