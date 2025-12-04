Avenç Nacionalista de Manresa, la plataforma de Sergi Perramon per a les municipals del 2027
El candidat del Front Nacional el 2023 presenta l'artefacte polític amb el que vol girar full
Ho va anunciar fa 1 any i aquest dijous s'ha fet realitat. Sergi Perramon, el candidat del Front Nacional que va aconseguir dos regidors a l'Ajuntament de Manresa el 2023, ha presentat la plataforma amb la qual vol girar full d'una etapa política i obrir-ne una altra.
Es diu Avenç Nacionalista i pretén aglutinar nacionalistes independentistes municipalisme.
Perramon ha anat relatant el seu distanciament del Front Nacional al llarg del temps. De fet, a l'Ajuntament de Manresa funciona com a grup municipal Nacionalista.
Amb l'acte d'avui dona el tret de sortida a la campanya per a les municipals del 2027.
