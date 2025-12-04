Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Avenç Nacionalista de Manresa, la plataforma de Sergi Perramon per a les municipals del 2027

El candidat del Front Nacional el 2023 presenta l'artefacte polític amb el que vol girar full

Sergi Perramon en la presentació d'Avenç Nacionalista

Sergi Perramon en la presentació d'Avenç Nacionalista / Francesc Galindo

Francesc Galindo

Francesc Galindo

Manresa

Ho va anunciar fa 1 any i aquest dijous s'ha fet realitat. Sergi Perramon, el candidat del Front Nacional que va aconseguir dos regidors a l'Ajuntament de Manresa el 2023, ha presentat la plataforma amb la qual vol girar full d'una etapa política i obrir-ne una altra.

Es diu Avenç Nacionalista i pretén aglutinar nacionalistes independentistes municipalisme.

Perramon ha anat relatant el seu distanciament del Front Nacional al llarg del temps. De fet, a l'Ajuntament de Manresa funciona com a grup municipal Nacionalista.

Amb l'acte d'avui dona el tret de sortida a la campanya per a les municipals del 2027.

