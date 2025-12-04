Entrevista | Pep López i Xavi Clascà Propietaris de Pianoconcert, lloguer i afinació de pianos
«El caliu d’un instrument acústic no es pot substituir»
Pianos seus o afinats per ells han sonat en mans d'estrelles internacionals, totes amb les seves manies
Marc Marcè
Pep López Martínez, manresà, i Xavi Clascà Audenis, de La Roca, tots dos del 1966, van encaixar com un anell i un dit. El primer tenia una botiga d’instruments a Manresa, A Tempo, i el segon afinava pianos. N’havia après al taller d’un especialista de Gràcia i treballava per tot el país. Van començar a col·laborar el 1996 i, el 1997, l’home que llogava més pianos a Catalunya, Joan Moras, ‘l’Espardenyeta’, va morir sense successors. Van veure un forat al mercat i s’hi van tirar de cap. Van crear Pianoconcert amb un Kawai X2 que els va costar 14.000 euros de l’època. El negoci va funcionar immediatament. Pep López es va formar com a afinador i ara tenen un estoc de cinc pianos que van des d’un elèctric fins a un Yamaha CFX de gran cua de 2,78 metres valorat en gairebé 200.000 euros.
Han llogat i/o afinat a artistes com Keith Jarrett, Bruce Springsteen, U2, Bob Dylan, Brad Mehldau, Rufus Wainwright, Alícia de la Rocha, Grigory Sokolov o Vladimir Ashkenazy. La crème de la crème.
Suposem que vull un piano de cua a casa per impressionar la família per Nadal. Me’l porten? Quant em costarà?
Xavi Clascà.- Depèn. Un piano de cua espectacular et costarà 1.200 euros portat i afinat. Si el vols petit, menys de 600. Però primer s’ha de veure si a casa teva hi ha espai per entrar-lo. Amb una grua el pots posar al terrat del MACBA com vàrem fer per a la Marató de TV3, però hi ha llocs on és impossible.
O sigui que la clau és el transport.
Pep López. -Absolutament. Només muntar l’empresa, el 1998, vàrem portar d’Itàlia una màquina tipus eruga que permet moure instruments de fins a 500 quilos pujant i baixant graons. Va ser la primera que hi va haver a Catalunya. Fins aquell moment tot es feia a mà i calia molt personal. Vàrem canviar el sistema i va anar bé des del primer dia.
Qui són els clients més habituals?
P.L.-Teatres petits i grans. Una de les bases del nostre negoci és que la majoria de teatres no tenen un bon piano propi. En primer lloc perquè cal comprar-lo, però també mantenir-lo, i opten per llogar l’instrument i el servei. També treballem per a la Diputació de Barcelona, Caixaforum, empreses com Project, l’Auditori de Girona, grans festivals...
X.C. -Hi ha teatres que tenen un piano normalet per fer concerts ordinaris però, quan necessiten un gran piano, que pot valdre 180.000 euros, el lloguen. Per fer vuit o deu concerts per temporada comprar un piano que en deu anys serà vell no els surt a compte. En canvi, llogat sempre és nou.
Què fa que un afinador sigui realment bo?
X.C. -És una combinació d’oïda i experiència. Hi ha eines digitals que complementen el que fas amb la clau clàssica d’afinar, però continua sent un aprenentatge lent i difícil. I també depèn de les condicions: els nostres grans enemics són la humitat, la calefacció i l’aire condicionat, que modifiquen les condicions de l’instrument quan ja ha estat afinat.
Saber tocar-lo ajuda?
X.C. -Sí. No és imprescindible, però ajuda. Jo en sé com a aficionat, prou per poder parlar amb l’intèrpret del que necessita, però conec un gran afinador que no toca ni una nota.
Els pianistes són gaire maniàtics?
X.C. -Depèn. I no té a veure amb si són més bons o més famosos. Ells són els únics intèrprets que no fan el concert amb l’instrument amb el qual han estudiat i practicat. Toquen amb un instrument que no han vist mai, i això els genera més inseguretats i més manies.
Algun cas destacable?
X.C. -Per exemple, vàrem fer un concert de Keith Jarrett al Grec de Barcelona i ens va demanar dos instruments iguals per poder triar. Va provar el primer, ja li va estar bé, i el segon ni el va destapar. A Jarrett, conegut per la seva exigència, li he posat i afinat el piano dues vegades, i les dues vegades amb èxit. Va ser com aprovar un màster! És el més exigent que he fet, juntament amb els pianistes acompanyants de ‘lied’. Jo crec que és perquè toquen Schubert i estan turmentats com ell. No miren tant l’afinació com l’entonació, la veu del piano, que és el més difícil d’aconseguir.
Hi ha un piano per a cada música?
X.C.- En el cas de la clàssica i el jazz, no. Una altra cosa és el pop. És evident que, quan hi ha 200.000 watts en un escenari, l’instrument i l’afinació no importen tant. Si no està perfecte, no es notarà.
P.L.- Un concert acústic és molt diferent d’un d’amplificat. Quan amplifiquem un piano ja és un piano elèctric. El que el públic sentirà no és el mateix que percep el músic.
En general es posen gaire les mans al cap quan senten com sonen els concerts?
P.L. -Jo em poso les mans al cap de veure quines músiques estan triomfant, al marge de com s’interpretin en directe.
Quan veuen que un gran artista internacional porta tota la música d’un directe en un pendrive els venen esgarrifances?
P.L. -No. Fa molt temps que hi ha pianos elèctrics, i el piano acústic cada cop està més ben valorat. Per molta tecnologia que tinguis a l’abast, el cos i el caliu d’un instrument acústic no es pot substituir. La tecnologia canvia les arts, però hi ha certes coses que no es perden mai. De fet, em sembla que cada vegada estem més saturats de tecnologia.
A veure què hi diu la generació del mòbil.
X.C. -Això fa pensar. A Barcelona no passa tant, però si vas a concerts de música clàssica fora de Barcelona, tot el públic és gran.
P.L.- Jo crec que hi ha músiques que sempre seran minoritàries, però les administracions haurien de fer alguna cosa per promoure-les. Per mantenir viva la música de qualitat cal que hi hagi relleu generacional entre els artistes, però també entre el públic.
