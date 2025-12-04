Accident laboral
Dos ferits en cedir el sostre de l'estació d'autobusos de Manresa: els afectats són un operari i un usuari a qui li ha caigut l'home a sobre
Tots dos han estat traslladats a l'hospital, un a Althaia i l'altre, al CAP Bages
Dues persones han resultat ferides a Manresa aquest dijous a causa d'un accident laboral a l'estació d'autobusos. Una d'elles ha estat un dels operaris que estan fent les obres de millora de l'equipament i l'altra, un usuari que es trobava a l'interior i a qui li hauria caigut a sobre el treballador a sobre.
A causa del fort impacte patit per tots dos, professionals del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han atès els dos ferits in situ i, temps després, els ha traslladat a l'hospital, un a Althaia i l'altre, al CAP Bages. El pronòstic és de caràcter menys greu en ambdós casos.
Les obres que s'estan duent a terme a l'estació d'autobusos de Manresa són impulsades pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i tenen la finalitat de renovar de forma integral l'equipament.
