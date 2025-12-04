Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Accident laboral

Dos ferits en cedir el sostre de l'estació d'autobusos de Manresa: els afectats són un operari i un usuari a qui li ha caigut l'home a sobre

Tots dos han estat traslladats a l'hospital, un a Althaia i l'altre, al CAP Bages

Una de les plaques del sostre del vestíbul que ha cedit, per on hauria caigut el treballador

Una de les plaques del sostre del vestíbul que ha cedit, per on hauria caigut el treballador / Arxiu Particular

Xavi Moraleda

Xavi Moraleda

Manresa

Dues persones han resultat ferides a Manresa aquest dijous a causa d'un accident laboral a l'estació d'autobusos. Una d'elles ha estat un dels operaris que estan fent les obres de millora de l'equipament i l'altra, un usuari que es trobava a l'interior i a qui li hauria caigut a sobre el treballador a sobre.

A causa del fort impacte patit per tots dos, professionals del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han atès els dos ferits in situ i, temps després, els ha traslladat a l'hospital, un a Althaia i l'altre, al CAP Bages. El pronòstic és de caràcter menys greu en ambdós casos.

Les obres que s'estan duent a terme a l'estació d'autobusos de Manresa són impulsades pel Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica i tenen la finalitat de renovar de forma integral l'equipament.

