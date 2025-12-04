Nadal
La Fira de Santa Llúcia de Manresa, el cap de setmana del 13 i 14 de desembre, arriba amb novetats gastronòmiques
El tradicional mercat de Nadal repartirà les parades, dissabte, entre la Baixada de la Seu i la plaça Major i, diumenge, només a la plaça gran
Restauradors i comerciants d'establiments del Centre Històric han programat un pintxo pote acompanyat per un sorteig de productes.
Manresa es prepara per tornar a acollir el tradicional mercat de Nadal, la Fira de Santa Llúcia. Durant el cap de setmana del 13 i 14 de desembre, la plaça Major i la Baixada de la Seu, aquesta última només durant la jornada de dissabte, s’ompliran d’expositors amb els elements imprescindibles per preparar les festes de Nadal. S’hi podrà trobar artesania, flors i plantes nadalenques, figures de pessebre, elements decoratius, productes d’alimentació i tota classe de regals singulars.
Pintxo Loto de Santa Llúcia
Una de les novetats d’enguany ve de la mà de restauradors i comerciants d'establiments del Centre Històric, que han programat un pintxo pote acompanyat d’un sorteig de productes. La iniciativa, sota el nom de Pintxo Loto de Santa Llúcia, tindrà lloc el dissabte 13 de 12 del migdia a 12/4 de 3 de la tarda. Comptarà amb la participació del Graner, En Sirio, L’Alzina, La Gracia, Llunàtics, Plácido, la Vermuteria Santa Rita i Voci. Un cop acabat el pintxo pote, a partir de les 3 de la tarda, es farà un sorteig de productes a la plaça de Sant Ignasi Malalt. A més, els amants de la gastronomia podran gaudir d’un tast de vi calent i vermut a l’estand de Vinalium, tant dissabte com diumenge, a la 1 del migdia.
Concert, espectacle itinerant i cantada de nadales
Durant el dissabte 13, festivitat de Santa Llúcia, la basílica de la Seu obrirà les portes del claustre, de 9 del matí a 8 del vespre, per a totes aquelles persones qui desitgin fer la tradicional ofrena de ciris. Al matí, l’ofrena a la basílica estarà acompanyada per la missa de Santa Llúcia a les 11 del matí. A les 12 del migdia, l’alumnat del Conservatori Municipal de Música de Manresa oferirà un concert al Claustre de la Seu. Ja a la tarda, la música prendrà el carrer amb un espectacle itinerant de percussió a càrrec dels Batrakes, a 2/4 de 6 de la tarda, i a la Baixada de la Seu, l’Orfeó Manresà oferirà la tradicional cantada de nadales a les 6 de la tarda.
Fades de Neu i Nadal en vers
Entre totes les activitats i tallers programades pel cap de setmana, destaca l’espectacle Fades de Neu, el dissabte 13 a les 6 de la tarda, a la plaça Major. Es tracta d’un espectacle visual, màgic i sonor per a tota la família a càrrec de la companyia ACTUA Produccions. El mateix dissabte, però a les 8 del vespre, la companyia Els Carlins oferirà Nadal en Vers, un recital de poesia de temàtica nadalenca que tindrà lloc a la Sala Gòtica de la Basílica de la Seu. Per assistir-hi cal fer reserva d’invitacions a manresaturisme.cat, ja que l’aforament és limitat.
El programa d’activitats inclou també propostes creatives. El dissabte 13 de desembre d’11 del matí a 1 del migdia, a la plaça Major, el Taller del Bosc oferirà un taller on es podran elaborar postals amb la tècnica artística d'estergir i fusta reutilitzable. A la tarda, de 4 a 6, la Fundació La Xarranca organitzarà un taller de pinta cares i, diumenge, un taller de decoració nadalenca.
Tió Gegant per La Marató
Paral·lelament, tant dissabte com diumenge, a la plaça Major els més petits de casa podran gaudir d’un Tió Gegant (d’11 a 1 del migdia i, a la tarda, en diferents horaris). Els tiquets es podran comprar a l’Oficina de Turisme, al número 20 de la plaça Major, per un preu solidari d’1 euro en col·laboració amb La Marató.
La jornada de diumenge també comptarà amb cultura popular, amb una ballada a càrrec del Grup de Dansa Cor de Catalunya a la 1 del migdia a la plaça Major. Les activitats de la fira culminaran amb una xocolatada amb productes de comerç just el diumenge 14 de desembre a les 6 de la tarda, a la plaça Major, organitzada per Manresa municipi pel Comerç Just.
La fira està organitzada per l’Ajuntament de Manresa, Manresana d’Actius Turístics, Museus i Fires, i es troba dins del programa que aglutina totes les activitats nadalenques de la ciutat. Tota la informació actualitzada de la fira està disponible a firamanresa.cat.
Justament aquest dimecres Regió7 va informar que l'Ajuntamwent està tapant els forats que hi ha a la Baixada de la Seu pensant en la Fira de Santa Llúcia.
