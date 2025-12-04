Josep Maria Zaragoza, nou director esportiu de les Piscines Municipals de Manresa
L’objectiu a llarg termini és consolidar les Piscines Municipals com a un referent en l’àmbit esportiu a la Catalunya Central
Regió7
Les Piscines Municipals Manel Estiarte i Duocastella, a Manresa, han incorporat un nou director esportiu des d’aquest novembre. Es tracta de Josep Maria Zaragoza Bueso, que assumirà la responsabilitat de dirigir i coordinar l’equipament amb l’objectiu de millorar l’experiència dels abonats i reforçar la qualitat del servei.
Zaragoza, enginyer industrial especialitzat en organització, ve de la sotsdirecció d’infraestructures d’Aigües de Manresa, l'empresa que gestiona les piscines per encàrrec de l’Ajuntament. El seu nou rol inclou la direcció estratègica de l’equipament, així com la coordinació de les operacions diàries i la gestió de la infraestructura tècnica.
La idea és continuar amb el treball realitzat fins ara, mantenint un servei proper als usuaris i buscant noves vies de millora. L’objectiu a llarg termini és consolidar les Piscines Municipals Manel Estiarte i Duocastella com a un referent en l’àmbit esportiu i de salut a la Catalunya Central.
Aquest centre, que va obrir les seves portes el 2007 en el mateix espai que ocupaven les antigues piscines, ha estat un punt clau per a la pràctica esportiva i el benestar de la ciutadania manresana. Amb unes instal·lacions modernes i un equip consolidat, les piscines continuen apostant per un servei públic de qualitat i per fomentar l’activitat física a la ciutat.
