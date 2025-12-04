L'Ecoxarxa del Bages organitza un mercat d'hivern d'intercanvi a Manresa
Tindrà lloc el dissabte 13 de desembre, dins l'Ateneu Popular la Séquia, amb entrada pel carrer de Sant Miquel
Hi haurà parades d'alimentació i artesania, conta-contes, jocs per a la canalla, dinar i concert del cor Incordis
L'entitat funciona amb una moneda social pròpia, anomenada l'hora, per fer les transaccions
Redacció
L’Ecoxarxa del Bages organitza, el dissabte 13 de desembre al matí, un mercat d’hivern al Punt d’Intercanvi, la botiga en moneda social situada al carrer de Sant Miquel, 11 de Manresa, dins l’Ateneu Popular La Séquia. El mercat serà de 10 del matí a 2 del migdia i acollirà paradistes d’alimentació i artesanies locals. Per combatre el fred, se servirà brou calent gratuït per a tothom. Durant tota la jornada hi haurà un espai amb jocs reservat per a infants.
En el transcurs del mercat hi haurà diverses activitats, com una sessió de conta-contes per a tota la família a càrrec de l'Ós Mandrós, a les 12 del migdia. L’entrada serà lliure, sense inscripció prèvia, i l’aportació serà de taquilla inversa. A la 1 del migdia, el cor Incordis oferirà un repertori de les seves cançons de revolta.
A les 2 del migdia tindrà lloc un dinar popular. Com a plat principal se servirà minestra de civada i cigrons amb acompanyament d’ou o carn i, de postres, pastís de xocolata. Per reservar els àpats cal contactar amb l’organització, i l’aportació serà de 0.9 hores o 9 euros per àpat al mateix moment.
Què és l'Ecoxarxa del Bages?
L’Ecoxarxa del Bages és una xarxa oberta de persones, comerços, petites empreses i associacions del Bages i Moianès que busquen cobrir les seves necessitats localment, a través de l’ús d’una moneda social pròpia: l’hora, amb símbol ℏ. La creació d'aquesta moneda social permet definir entre totes les seves participants, de forma horitzontal i assembleària, quines són les regles per utilitzar-la, de cara a establir unes relacions comercials més justes, properes i transparents. Alguns dels projectes de l’Ecoxarxa del Bages són el Punt d’Intercanvi, els Mercats de l’Estraperlo, mercats itinerants pel territori, i el grup de Serveis, un grup de WhatsApp per dinamitzar l’intercanvi en moneda social.
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: 'Em vaig casar sense estar enamorada i verge
- Un autònom, preocupat per la seva pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà 1.000 euros al mes