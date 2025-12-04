La manca de local i de lideratge deixa de nou el Nadal a Manresa sense el Pessebre del Pont Llarg
Serà el segon any consecutiu que no es fa una activitat que en l’última edició va rebre més de 2.200 visitants
En el calendari dels actes nadalencs a Manresa d’aquestes festes tampoc no hi haurà el Pessebre Vivent del Pont Llarg. L’any passat ja no es va poder fer per manca de local i perquè la persona que en liderava la coordinació, Àngels Serentill, no s’hi va poder comprometre per motius personals i de salut. Enguany, cap dels dos inconvenients no s’ha pogut resoldre i, per tant, el muntatge organitzat per la Comissió del Pessebre Vivent i Caramelles del Pont Llarg de la Parròquia de la Mare de Déu de l’Esperança, que en la darrera edició va atraure més de 2.200 visitants, queda aturat sense data i en espera que arribin temps millors.
El Pessebre Vivent del Pont Llarg va néixer als baixos del casal parroquial de la Mare de Déu de l’Esperança del barri Mion-Puigberenguer-Poal. La primera edició es va fer l’any 1987. Al començament se celebrava després de la Missa del Gall i del dia de Nadal.
El 2012 va sortir de la parròquia i es va fer al pati i, posteriorment, es va allargar fins a l’aqüeducte del Pont Llarg, decisió que va marcar un abans i després perquè l’atractiu del nou entorn de seguida en va fer augmentar els visitants, oi més quan les cases de pagès del Poal s’hi van implicar per acollir escenes del muntatge, que cada any movia més de 200 figurants. Des del 2013 forma part de la Federació de Pessebres Vivents de Catalunya, a través de la web de la qual es podien comprar les entrades.
Tot el material necessari per fer el pessebre vivent es guardava en espais de la parròquia de la Mare de Déu de l’Esperança, on ha de traslladar les seves dependències, quan s’acabin les obres que s’hi portaran a terme, Càritas Arxiprestal de Manresa, atès que l’edifici del carrer del Joc de la Pilota, que li van cedir temporalment les Serventes del Sagrat Cor de Jesús, el va comprar el febrer del 2024 la promotora Drogueda-Can Planas SL, lligada a la propietat de l’Heretat Oller del Mas, amb la idea de fer-hi una residència amb habitacions per a persones que estudien o treballen i que no poden pagar-se un lloguer. Les obres van començar l’estiu de l’any passat.
Fins que no trobin un local per guardar el material que, mentrestant, es desarà en un garatge particular, i, pel que fa a l'organització, no es guanyi més múscul, el Pessebre Vivent del Pont Llarg es mantindrà inactiu. La darrera edició va ser la 37a. Com era habitual, es va representar coincidint amb Sant Esteve, amb passis continus entre les 6 de la tarda i 2/4 de 9 del vespre. Incloïa un concurs de recerca del caganer per als menuts i un de fotografia a Instagram per a totes les edats.
