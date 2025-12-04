Manresa commemora els 25 anys del programa de cribratge de càncer de mama
La taxa de detecció és de 5,1 casos per cada 1.000 dones
REGIÓ7
Aquest pròxim dimarts Manresa acollirà un acte per celebrar els 25 anys del programa de detecció precoç del càncer de mama a les comarques centrals: Bages, Berguedà, Moianès i Solsonès.
Amb la voluntat de reconèixer la tasca de tots els professionals i institucions implicades en aquesta iniciativa, cabdal per fer una detecció precoç de la malaltia i, per tant, actuar d’una manera més eficient, s’ha organitzat una jornada commemorativa que es durà a terme el dimarts 9 de desembre a partir de les 12 del migdia a la sala d’actes de l’Hospital de Sant Joan de Déu, on hi ha l’oficina de cribratge.
Les dades
Des del seu inici, el programa ha estat una de les polítiques de prevenció més efectives del sistema públic de salut. Segons el departament de Salut, les dades recents confirmen el seu impacte:
- En l’última ronda (2022–2024), el programa ha convidat 29.901 dones d’entre 50 i 69 anys, amb una participació del 72,8% —una xifra superior al mínim recomanat per garantir l’efectivitat del cribratge.
- S’han diagnosticat 110 casos de càncer de mama, la majoria en fases inicials, quan els tractaments són més efectius i menys agressius.
- El 86,4% dels tumors detectats han pogut ser tractats amb cirurgia conservadora, evitant mastectomies en la majoria de casos.
- La taxa de detecció ha estat de 5,1 casos per cada 1.000 dones participants, en línia amb els estàndards internacionals.
Aquestes dades demostren que la detecció precoç és essencial per reduir la mortalitat i millorar la qualitat de vida de les dones. El programa destaca també per la seva rigorositat: totes les mamografies són revisades per dos professionals experts de forma independent, i les dones amb resultats no concloents són citades per realitzar proves complementàries.
Col·laboració d'institucions
El programa de cribratge és possible gràcies a la col·laboració estreta entre la Regió Sanitària Catalunya Central, la Fundació Althaia, l’Institut Català de la Salut i els diferents consells comarcals.
Durant 25 anys, tècnics, radiòlegs, gestors de casos, tècniques de mamografia i professionals d’atenció primària han sostingut un model que s’ha convertit en un referent territorial. El gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central, Toni Sánchez, ha destacat al respecte que “dimarts celebrem molt més que un aniversari: reconeixem una gran feina col·lectiva i ens comprometem a continuar impulsant un programa que salva vides. La detecció precoç és imprescindible, i els resultats del nostre territori ho confirmen”.
El programa d'actes
L’acte començarà a les 12 del migdia amb la inauguració a càrrec de Marc Aloy Guàrdia, president del Patronat de la Fundació Althaia i alcalde de Manresa; Toni Sánchez Laplaza, gerent de la Regió Sanitària Catalunya Central; Manel Jovells Cases, director general de la Fundació Althaia i Núria Prat Gil, gerent d’Atenció Primària i Comunitària de l’ICS Catalunya Central.
A continuació prendrà la paraula la directora assistencial d’Althaia, Montserrat Domènech Santasusana. A les 12.55 el coordinador de l’Oficina de Cribratge de Càncer del Pla Director d’Oncologia del departament de Salut, Josep Alfons Espinàs, parlarà de l’estat actual i futur del programa de detecció precoç del càncer de mama. Després la coordinadora de l’Oficina Tècnica de Cribratge de Manresa, Anna Arnau Bartés, explicarà la trajectòria i l’impacte al territori de 25 anys del programa.
Juan Pablo Salazar Gutiérrez, cap del Servei de Diagnòstic per la Imatge de la Fundació Althaia, i qui fou responsable d’aquest servei, Carles Yanguas, parlaran de l’evolució tecnològica en mamografies durant els 25 anys del programa. A continuació hi haurà experiències de pacients, acte moderat per la gestora de casos, Mercè Marsinyach Agustí.
La cloenda reunirà els presidents dels consells comarcals. Hi haurà Eloi Hernàndez i Mosella, president del Consell Comarcal del Bages; Moisès Masanas López, president del Consell Comarcal del Berguedà; Laia Bonells Oliver, presidenta del Consell Comarcal del Moianès, i M. Claustre Sunyer Cantons, presidenta del Consell Comarcal del Solsonès
