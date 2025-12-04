A Manresa s'han denunciat una mitjana de 15 fets delictius al dia entre gener i setembre
Els furts lideren el rànquing amb quasi un miler de fets, seguits de les estafes informàtiques i els robatoris amb força en domicilis o establiments
A la capital bagenca s'han interposat un total de 3.895 denúncies de gener a setembre, un 6% més que l'any passat
Manresa és la ciutat amb més de 20.000 habitants de la Catalunya central on es denuncien més delictes, superant a Igualada i Vic. En els primers nou mesos d'aquest any se n'han registrat un total de 3.895, una mitjana de 15 al dia, una xifra que ha augmentat un 6% respecte al 2024. Com reflecteix el balanç de criminalitat del Ministeri de l'Interior, les infraccions per les quals s'han interposat més denúncies són els furts, que s'alcen quasi al miler, seguides de les estafes informàtiques i els robatoris amb força en domicilis o establiments comercials.
De gener a setembre, els manresans han denunciat un total de 989 furts, és a dir, robatoris efectuats sense recórrer a la força, la violència i la intimidació. Aquesta xifra, que es tradueix en més d'un centenar de casos al mes de mitjana, supera en un 19% els 827 casos de l'any passat. Per contra, de robatoris amb força i intimidació se n'han denunciat 79, quasi la meitat que el 2024, quan van ascendir fins als 151. Les dades mostren la tendència dels lladres, també compartida a Igualada i Vic, a optar més pels furts, ja que els permet actuar amb més discreció i rapidesa.
A la capital bagenca també hi predominen les estafes informàtiques. El registre del ministeri n'ha comptabilitzat 624 en els tres primers trimestres d'aquest any, una xifra lleugerament inferior a la del 2024. Malgrat això, aquesta mena de delictes estan cada cop més en auge i, de fet, en només nou anys s'han incrementat un 490% a tot l'estat, passant dels 70.178 del 2016 als 414.133 del 2024. I és que aquesta explosió no és casual, és causada pel fet que per efectuar les estades no cal que el criminal sigui geogràficament a prop de la víctima, sinó que pot actuar des de milers de quilòmetres.
En tercera posició se situen els robatoris amb força a domicilis i establiments comercials, dels quals se n'han denunciat 161, una vintena menys que l'any anterior. Això sí, dues terceres parts responen a sostraccions en habitatges, una mena de delictes que s'incrementen especialment els mesos de més fred, quan es fa fosc més aviat. Com adverteixen fonts dels Mossos d'Esquadra, els lladres solen aprofitar que és de nit i que no hi ha ningú a l'interior per entrar-hi i fer-se amb objectes de valor. Per això, recomanen instal·lar alarmes i temporitzadors que facin encendre i apagar algun llum i, així, fer veure als lladres que hi ha algú.
Igualada i Vic comparteixen la mateixa tendència
Tant Igualada com Vic, les altres dues ciutats grans de la Catalunya central, comparteixen la mateixa tendència que Manresa respecte al tipus de delictes més denunciats. Les xifres, però, són destacablement menors (tenint en compte que els nombres d'habitants també ho són).
A la capital de l'Anoia s'han denunciat un total de 1.441 delictes entre el gener i el setembre d'aquest 2025, una tercera part dels que ha registrat Manresa en aquest mateix període de temps. En aquest cas, els delictes que predominen són els furts (296), seguits de ben a prop per les estafes informàtiques (287) i els robatoris amb força a domicilis i establiments (81). En termes generals, però, la criminalitat ha disminuït molt lleugerament, en concret, un 0,7%.
Vic, per la seva banda, ha acumulat 2.007 denúncies en total, un 5,6% més que el 2024. De nou, els tipus de delictes coincideixen. En primera posició es troben els furts (540), en segona, les estafes informàtiques (308) i, per últim, els robatoris en domicilis i establiments comercials (180). Aquest últim és l'únic cas en què la capital osonenca supera les xifres registrades a Manresa en termes de fets denunciats.
