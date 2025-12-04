El programa Treball als Barris arribarà a més del 50% de Manresa
El seu àmbit d’actuació inclou més de 15 zones diferents del municipi
L’objectiu és millorar la cohesió social mitjançant la formació i la inserció laboral
Regió7
El programa de Treball als Barris a Manresa continuarà arribant, el 2026, a més del 50% de la ciutat. Aquest projecte del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya (SOC), que a Manresa s’executa a través de ProManresa, l’agència de desenvolupament local de l’Ajuntament, durant molts anys només englobava el Centre Històric i des de la convocatòria del 2024, que s’ha executat durant el 2025, també inclou altres zones de la ciutat com la Font dels Capellans, la Balconada, Cal Gravat, Viladordis, Escodines, Nucli Antic, Valldaura, El Xup, Farreres, Suanya, Comtals, Santa Caterina, l'Oller, Vic-Remei, Guix, Pujada Roja, Sagrada família i Sant Pau.
El programa proporciona, principalment, orientació laboral, formació i també la possibilitat d’adquirir experiència professional a través de contractacions amb l’Ajuntament que van entre els sis i els nou mesos a les persones participants. L’objectiu final és reduir les desigualtats socials i territorials donant resposta a les necessitats concretes de cada barri.
En aquesta línia, una de les principals accions és la Casa d’Oficis, que s’inicia aquest mes de desembre. Es tracta d’un projecte d’ocupació dirigit a joves d’entre 16 i 29 anys, que inclou formació teòrica i pràctica. En aquests moments s’està fent la selecció dels participants que rebran formació en àmbits com la construcció, la pintura, l’electricitat o la llauneria.
Durant cinc mesos, es farà formació teòrico-pràctica en l’ofici i, posteriorment, les persones participants seran contractades pel mateix Ajuntament, durant mig any, per posar en pràctica i consolidar els aprenentatges obtinguts. En aquesta ocasió, es faran treballs d’intervenció a les instal·lacions del Mercat Puigmercadal. L’objectiu final és que un cop completada la participació en la Casa d’Oficis, els seus participants puguin reincorporar-se al sistema educatiu o bé inserir-se al mercat laboral.
Plans d’ocupació
Un altre dels eixos de Treball als Barris són els plans d’ocupació. Actualment, també s’està fent la recerca de persones candidates, que començaran a treballar a l’Ajuntament el mes de gener. En concret es busca tècnic/a de disseny gràfic, auxiliar de suport d’acció comunitària, tècnic/a especialista de suport a formació, tècnics especialistes en reforç escolar, dinamitzador/a comercial per al Centre Històric, tutor/a de suport a actes d’entitats de barris i oficial i peons per a la brigada de manteniment de parcs i jardins. De cara a l’abril, s’incorporaran auxiliars de suport a la brigada de civisme.
També en el marc d’aquest programa, el mes de desembre s’impartirà un curs de jardineria bàsica, i a partir del mes de gener i durant els mesos següents es faran cursos de competències digitals bàsiques, de català, i en l’àmbit de l’atenció al client i comerç electrònic.
