El pubillatge assistirà al partit del Baxi Manresa d'aquest divendres

La iniciativa té per objectiu reforçar el paper de l'hereu i la pubilla en la projecció cultural i esportiva de la ciutat, i crear vincles de col·laboració entre les diferents entitats manresanes

La pubilla de la Catalunya Central 2025 i pubilla de Manresa 2024, Eulàlia Casserras; l’hereu 2025, Sergi Fargas, i la pubilla 2025, Laia Martínez, durant la diada del 11 de Setembre

La pubilla de la Catalunya Central 2025 i pubilla de Manresa 2024, Eulàlia Casserras; l’hereu 2025, Sergi Fargas, i la pubilla 2025, Laia Martínez, durant la diada del 11 de Setembre / Arxiu/Pubillatge

Redacció

Manresa

La pubilla i l’hereu de Manresa actuen com a representants culturals de la ciutat arreu del territori, participant en festes i en actes de cultura popular. La seva presència en esdeveniments culturals i socials reforça el vincle entre la cultura, la joventut i la mateixa ciutat. A més a més, també és un mitjà a través del qual membres del pubillatge de diferents poblacions d’arreu de Catalunya poden conèixer la ciutat. El Pubillatge de Manresa ja els ha convidat en altres ocasions a actes i festes de Manresa, com són la Fira de l’Aixada, el Pessebre Vivent del Pont Llarg i gaudir d’un partit del Baxi Manresa, un model de pubillatge que aposta per posar en coneixement el valor de la nostra ciutat.

En aquesta ocasió, assistiran novament a un partit del Baxi Manresa, enguany contra el Veolia Towers Hamburg que es durà a terme aquest divendres al Nou Congost a 3/4 de 9 del vespre. Aquesta col·laboració vol, per una banda, reforçar el paper del pubillatge en la projecció cultural esportiva de Manresa, a la vegada que es creen i mantenen vincles de col·laboració i sinergia entre les diferents entitats manresanes.

