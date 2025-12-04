La residència d'avis de la Sagrada Família de Manresa tindrà Pastorets després de més de 15 anys
Residents, personal de la institució i membres del patronat oferiran una única funció el dissabte 13 de desembre dins de la festa de Nadal que acollirà a la tarda el Centre Cívic Joan Amades
A banda dels Pastorets tradicionals que es poden gaudir cada any a Manresa durant les festes de Nadal a la Sala Els Carlins, també hi ha entitats i institucions que els representen. Un exemple és la residència d'avis Sagrada Família que, després de més de 15 anys sense, tornarà a tenir Pastorets.
L'única funció tindrà lloc el dissabte 13 de desembre, a 2/4 de 5 de la tarda, en el marc de la festa de Nadal que ha organitzat la residència i que acollirà el centre cívic Joan Amades.
En la representació hi participen 12 usuaris del Centre de Dia i també residents, cinc treballadors i membres del patronat. La direcció és a càrrec de Teti Canal, docent d'Arts Escèniques.
En la festa de Nadal del dia 13, a banda dels Pastorets, també es cantaran Nadales i, per finalitzar la jornada, es farà una torronada de germanor.
Les entrades s'han de reservar trucant al telèfon 93 873 83 33.
Subscriu-te per seguir llegint
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
- Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: 'Em vaig casar sense estar enamorada i verge
- Un autònom, preocupat per la seva pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà 1.000 euros al mes