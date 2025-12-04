Treballs per millorar el paviment de terra de quatre aparcaments dissuasius a Manresa
Les actuacions, consistents en la distribució, l'estesa i la compactació d'un material granulat, han començat aquest dijous al solar situat al carrer de l'Arquitecte Montagut
També s'intervindrà a l'esplanada que hi ha al costat de l'escola Puigberenguer i als espais a tocar del camí de la Gravera i del pont de Sant Francesc
Regió7
L'Ajuntament de Manresa ha iniciat aquest dijous un conjunt de millores en zones d'aparcament dissuasiu de la ciutat. Els treballs consisteixen en la distribució, estesa i compactació d'un material granulat a les àrees designades per a l'estacionament.
Les obres han començat a l’aparcament del carrer de l'Arquitecte Montagut, situat entre el carrer Gaudí i la carretera del Pont de Vilomara, on hi ha la Taverna d'en Mallol. Aquest divendres s'espera que els treballs continuïn a l’esplanada que dóna accés posterior a l'escola Puigberenguer.
El pròxim dimarts, 9 de desembre, les feines es traslladaran a l’aparcament situat entre el camí de la Gravera i el carrer de Solsona. Finalment, el dimecres, 10 de desembre, aquestes actuacions es conclouran a l’aparcament de la C-1411b, a prop del Pont de Sant Francesc, en les proximitats de l’estació de la Renfe.
Durant la realització d’aquestes obres, es prohibirà l’estacionament en aquestes zones i es mantindran tancades al trànsit fins que els treballs es completin.
- Identifiquen el cadàver d'un jove que va aparèixer ofegat amb un cinturó de pedres en una cala de Lloret de Mar el 2018
- Condemnats a penes de presó dos metges que es van deixar una tovallola a l’abdomen d’una pacient
- Es troba amb un grup de cabres salvatges a Montserrat i demana consell a ChatGPT: 'Estem aturats al mig de la muntanya i no sabem què fer
- Sorpresa a les piscines municipals de Manresa: apareixen restes dels vestidors dels anys 50
- Leroy Merlin tancarà la seva botiga de Manresa el 31 de desembre
- Els caçadors s'activen a Castelladral per contenir la pesta porcina però demanen al Govern ajuda urgent per recollir la carn de caça
- Glòria, jubilada de Manresa de 68 anys que busca l'amor a First Dates: 'Em vaig casar sense estar enamorada i verge
- Un autònom, preocupat per la seva pensió en el futur: paga 400 euros de quota i quan es jubili cobrarà 1.000 euros al mes