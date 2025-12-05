Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Aparatós xoc entre un cotxe i un tractor a Manresa

L'accident, que no ha deixat ferits, ha tingut lloc a la C-55

El cotxe i el tractor accidentats en aquest sinistre

El cotxe i el tractor accidentats en aquest sinistre / Arxiu particular

Regió7

Manresa

Un encalç entre un cotxe i un tractor ha provocat incidències de trànsit aquest divendres al vespre a Manresa. L’accident s’ha produït a l’enllaç entre la C-55 i la C-25, a l’altura del Gimnàstic, en direcció Sant Fruitós de Bages.

El Servei Català de Trànsit ha rebut l’avís a les 17.51 hores i ha confirmat que no hi ha ferits. Tot i això, passades les vuit del vespre s’ha hagut de tallar la via de manera puntual per facilitar la retirada dels vehicles implicats.

