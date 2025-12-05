Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El CAE ofereix tres formacions de Nadal per impulsar el lleure, l’educació i el benestar

Iniciació a l’esplai, menjador escolar i mindfulness, les propostes de l’entitat

El CAE ha preparat diversos cursos de formació per aquest Nadal

El CAE ha preparat diversos cursos de formació per aquest Nadal / ARXIU/JORDI BIEL

REGIÓ7

Manresa

El CAE posa en marxa tres programes formatius aquest Nadal adreçats a joves i professionals de l’àmbit educatiu i socioeducatiu, així com a persones interessades en el desenvolupament personal. Les propostes combinen educació en el lleure, menjadors escolars i benestar emocional, volen reforçar la qualitat educativa i oferir recursos útils per al dia a dia.

Les noves formacions són:

• Iniciació a l’esplai – premonitor/a de lleure: per a joves que volen fer els primers passos en l’educació en el lleure, amb eines bàsiques de dinamització, seguretat i gestió de grups.

• El menjador escolar des d’una perspectiva socioeducativa: per a persones que estan o volen estar vinculades a serveis de menjador de centres escolars, amb recursos per millorar la convivència i la qualitat educativa.

• Mindfulness 2025–2026: programa de continuïtat que combina benestar personal i desenvolupament professional, amb eines de gestió emocional i atenció plena fins al març de 2026.

Les formacions de premonitor i menjador escolar s’impartiran en el període de Nadal, entre el 22 i el 30 de desembre, mentre que el programa de Mindfulness s’estendrà fins al març de 2026. Les inscripcions ja estan obertes al web del CAE i les places són limitades.

