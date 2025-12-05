La Cursa per la Vida per La Marató estrena recorregut amb sortida i arribada al Parc de l'Agulla de Manresa
Tindrà lloc el diumenge 14 de desembre amb un itinerari de 9,76 km corrent i de 5,16 km si es fa caminant
Ja es pot fer la inscripció anticipada per 12 euros, que inclou una samarreta tècnica i una bossa de corredor
Regió7
El Parc de l’Agulla de Manresa serà l'escenari, el diumenge 14 de desembre, de la 22a la Cursa per la Vida-Camina per la Marató. Aquesta edició se celebra en el marc de la Marató de 3CAT, dedicada a recaptar fons per promoure la investigació i sensibilització sobre el càncer.
La cursa tindrà una distància de 9,76 km, mentre que la caminada serà de 5,16 km. Totes dues activitats es desenvoluparan en un nou recorregut amb sortida i arribada al Parc de l’Agulla, passant per llocs com Pineda de Bages, Comabella i la Séquia. És una prova apta per a tots els públics, independentment de l'edat o condició física, amb l'objectiu principal de fomentar el compromís i la solidaritat en suport a la causa.
L'esdeveniment és organitzat per l'Avinent Club Atlètic Manresa i el Parc de la Séquia, amb el suport de l’Associació Manresa per la Marató, que promou diverses activitats a la ciutat en benefici de La Marató de 3CAT, i compta amb la col·laboració de l’Ajuntament de Manresa.
El preu de la inscripció anticipada és de 12 euros, mentre que el mateix dia de l’esdeveniment serà de 15 euros. Les inscripcions anticipades es poden realitzar a través d'aquest enllaç en línia. Tots els participants rebran una samarreta tècnica i una bossa del corredor amb productes oferts pels col·laboradors.
A 2/4 de 10 del matí es rebran els participants al Centre d'Interpretació InfoSéquia (Parc de l’Agulla) per fer l’entrega dels dorsals i recollir les darreres inscripcions. La cursa i la caminada començaran a les 11 del matí.
Més actes de Manresa per la Marató
Durant el pròxim cap de setmana, a més de la Cursa per la Vida-Camina per la Marató, Manresa acollirà un seguit d'actes solidaris destinats a recaptar fons per a la Marató. Els dies 13 i 14 de desembre, en el context de la Fira de Santa Llúcia a la plaça Major, se celebrarà el tradicional Tió solidari. El dissabte 13, a les 6 de la tarda, la plaça Gispert serà l'escenari d'una ballada de sardanes a càrrec de la Cobla Lluïsos de Taradell, on es vendran butlletes denominades Àpats, tapes i Marató. Aquestes butlletes donaran la possibilitat de participar en el sorteig de 17 àpats generosament oferts per restauradors locals, com ara Cal Spaguetti, Mas de la Sala, Els Noguers, Marisqueria Can Ladis, Can Pla, La Pineda 1947, La Taverna del Pinxo, Gustatio, El Mirador de Montserrat, La Cuina, Casa l’Agulla, Las Vegas, Vermell, El Traster, Golden, Guimerà i Els Bea. També el Baxi Manresa hi col·labora amb un sorteig de samarretes durant el partit del dia 14 de desembre contra el Barça, es poden comprar les butlletes a la seva web. I també el Casal Cultural Dansaires Manresans destina tota la recaptació del Festival de Nadal que faran el dia 20 de desembre, a les 6 de la tarda, a la sala Cal Llovet de Santpedor amb el titol Dance School on Holidays.
