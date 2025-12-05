Els treballs per substituir rajoles trencades arribarà dimarts vinent al primer tram del Passeig de Manresa
Els treballs s'allargaran una setmana i es tallarà el tram lateral entre el carrer del Cardenal Lluch i la Muralla
Regió7/G.C.
En el marc dels treballs de substitució de peces de paviment malmeses en carrers del Centre Històric i al passeig de Pere III, el pròxim dimarts 9 de desembre començaran les obres d'arranjament del paviment al lateral del Passeig que queda baixant en direcció a Sant Domènec a la banda dreta, en el tram comprès entre el carrer del Cardenal Lluch i la Muralla de Sant Domènec. Es preveu que aquests treballs tinguin una durada d'una setmana.
A causa d'aquestes obres, les afectacions al trànsit seran les següents:
- Es tallarà el trànsit de vehicles al lateral del Passeig entre el carrer del Cardenal Lluch i la Muralla de Sant Domènec. Els vehicles que circularan pel lateral del Passeig, al costat de l'Edifici del Casino, seran desviats pel carrer de l'Arquitecte Oms.
- L'accés i sortida de vehicles als guals del carrer dels Predicadors es podrà realitzar fora de l'horari laboral i sempre que l'estat de les obres ho permeti.
Es substituiran 375 rajoles
L'Ajuntament va iniciar l'actuació per substituir les rajoles en mal estat al carrer Nou i a la Plana de l’Om el mes passat. A partir d'aquesta setmana, els treballs s'han traslladat al carrer del Carme i, la setmana vinent, al primer tram del passeig de Pere III. En total, es preveu substituir 375 rajoles, amb un cost de 18.000 euros.
La major part de les rajoles deteriorades són conseqüència del trànsit de vehicles pesants que duen a terme tasques de càrrega i descàrrega per als establiments situats en aquests punts cèntrics de la ciutat. Això genera rajoles trencades, desplaçades i a diferents nivells que produeixen soroll en ser trepitjades i esquitxen en dies de pluja quan el terra encara no està sec. Aquesta situació provoca molèsties als vianants que han de caminar sobre una superfície inestable i sorollosa.
